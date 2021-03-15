Женщину из школы уже уволили.

В Тернополе пьяная учительница избила 7-классника. Она закрыла его в спортзале и била головой об стену. Чтобы спасти мальчика двери помещения пришлось выламывать. Подробности передает “te.20minut“.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в гимназии имени Ивана Франко на уроке физкультуры. Во время занятий один из школьников сказал учительнице что-то обидное. Женщине это не понравилось, она применила физическую силу.

Как рассказал один из родственников учеников, учитель начала кричать, а затем набросилась на 7-классника и стала бить его головой об стену. Кроме того, она закрыла спортзал изнутри.

“Сбежались учителя, дирекция и так далее. Выламывали двери“, – отметила родственница.

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Сообщается, что педагог пришла в школу в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает ТСН, в гимназии информацию об избиении ребенка подтвердили, а также отметили, что обвиняемая учитель уже была уволена. В полиции рассказали, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Правоохранителей в школу не вызывали, все было решено самостоятельно на месте.

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