Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тернополе пьяная учительница избила 7-классника

Комментариев: 5
Женщину из школы уже уволили.
В Тернополе пьяная учительница избила 7-классника
В Тернополе пьяная учительница избила 7-классника
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Тернополе пьяная учительница избила 7-классника. Она закрыла его в спортзале и била головой об стену. Чтобы спасти мальчика двери помещения пришлось выламывать. Подробности передает “te.20minut“.

Читай также: Убийство девочки под Херсоном: Подозреваемым оказался сосед

По имеющимся данным, инцидент произошел в гимназии имени Ивана Франко на уроке физкультуры. Во время занятий один из школьников сказал учительнице что-то обидное. Женщине это не понравилось, она применила физическую силу.

Как рассказал один из родственников учеников, учитель начала кричать, а затем набросилась на 7-классника и стала бить его головой об стену. Кроме того, она закрыла спортзал изнутри.

“Сбежались учителя, дирекция и так далее. Выламывали двери“, – отметила родственница.

Читай также: Под Житомиром мужчина насиловал малолетнюю крестницу: Родители знали

Сообщается, что педагог пришла в школу в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает ТСН, в гимназии информацию об избиении ребенка подтвердили, а также отметили, что обвиняемая учитель уже была уволена. В полиции рассказали, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Правоохранителей в школу не вызывали, все было решено самостоятельно на месте.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге разоблачили распространителей детской порнографии.

Поделись:
Теги: школа, учитель, Тернополь, алкоголь, избиение, школа, ребенок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
LERMI_    15.03.2021, 16:32
Оценка:  +1
LERMI_
Діти зараз слабохарактерні! Якби мене в 7 класі хтось з педагогічного складу школи спробувал б вдарити головою об стіну, то навіть не уявляю як би того вчителя рятували!
Pулевой    15.03.2021, 15:43
Оценка:  -21
Pулевой
На той земле разве бывает иначе?
шаман_ярик    15.03.2021, 16:27
Оценка:  +1
шаман_ярик
На "другой земле", на той, где проживает "отдельная цивилизация", училка ученика уже на бутылку посадила бы, да?
А ей за это - медаль в полный рост :-)
LERMI_    15.03.2021, 16:30
Оценка:  +1
LERMI_
скоріше учень вчительку разом з її сімєю, у разі якщо учень чур.ка!
colavova    15.03.2021, 16:29
Оценка:  +1
colavova
бывал там,kaцапчик?))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь