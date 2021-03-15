Убийство девочки под Херсоном: Подозреваемым оказался сосед

Мужчина жил на той же улице и был другом отца убитой им девочки.

В изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области подозревается друг отца погибшей девочки. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказал на брифинге заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

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По данным правоохранителей, подозреваемый – 62-летний житель тго же села. Мужчина неоднократно судим, но в последний раз вышел из тюрьмы еще в 2005 году. Впрочем, недавно он привлекался к административной ответственности.

“Жил одиноко – по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки“, - рассказал Вербицкий.

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Также в полиции уточнили, что подозреваемый был знаком с жертвой.

По словам полицейского, ДНК-экспертиза подтвердила сходство его ДНК с биоматериалом, обнаруженным на одежде ребенка и на мешке, в котором обнаружили труп. Однако сам подозреваемый в настоящее время отказывается от дачи показаний.

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Правоохранители пока не установили, где злоумышленник прятал тело ребенка те несколько дней, что длились поиски.

“Мы не исключаем, что тело могло скрываться в сооружениях, принадлежащих подозреваемому или к которым он имел доступ“, - уточнили в полиции.

По словам правоохранителей, Херсонский суд уже отправил задержанного под арест без права внесения залога.

Напомним, ранее в Херсонской области был задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки. До прихода полицейских мужчина успел порезать себе вены, но его спасли.