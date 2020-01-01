"Надо продержаться месяц": Врач дал прогноз об эпидемии COVID в Киеве

Медик также рассказал о позитивных моментах тяжелой ситуации с коронавирусом.

Столичный врач-инфекционист Евгений Дубровский дал прогноз об эпидемии COVID в Киеве. Необходимо продержаться еще месяц, после чего заболеваемость опустится до минимума. Похожая ситуация наблюдалась в октябре-декабре 2020 года. Специалист опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

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По его словам, в Киеве на передовой есть хорошие и плохие события. Так, сейчас много больных. Есть пациенты, у которых без стационара нет шансов на спасение. Но они есть, так как больницы, в сравнении с прошлым годом, стали лучше оснащены, а персонал стал более опытный.

Из позитивных моментов врач отметил то, что в стационаре находятся люди, которые болеют первый раз. Переболевшие будут защищены от повторных заражений, а поступление “повторников“ не наблюдается.

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Дубровский также рассказал, что у большинства тяжелых пациентов с COVID есть целый “букет“ хронических болезней. Возможно, роль играет зимний авитаминоз.

“Поскольку болеют только те, кто еще не болел COVID-19 раньше, можно предположить, что это достаточно быстро закончится. Надо продержаться недели три – месяц, и эпидемия снова сойдет на минимальный уровень. По аналогии с ситуацией в октябре-декабре 2020 года“, – сказал специалист.

Он также выразил предположение, что складывающаяся ситуация может поспособствовать формированию коллективного иммунитета. Это может произойти к началу лета.

Ранее сообщалось, что в “красной“ зоне карантина находятся уже девять регионов Украины.