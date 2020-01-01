В Киеве мошенник обманул пенсионерку на семь тысяч долларов

Преступника уже задержали.

В Киеве полицейские задержали уроженца Луганской области, 1985 г.р., который мошенническим путем присвоил 7 тысяч долларов. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции столицы.

Читай также: Под Киевом взорвалась и загорелась маршрутка

По версии досудебного следствия, фигурант позвонил пенсионерке и сообщил, что ее сын якобы попал в больницу, и ему необходима дорогостоящая операция. Женщина поверила незнакомцу, и когда он пришел, то отдала ему все свои сбережения – 7 тысяч долларов.

Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули. Она обратилась с заявлением в полицию. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).

Полицейские сумели при помощи камер видеонаблюдения установить личность преступника. Это ранее судимый уроженец Луганской области. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Читай также: В Киеве на детской площадке задержали извращенца

Ранее в Киеве полицейские сообщили 33-летнему врачу-стоматологу подозрение в покушении на убийство, разбойных нападениях, краже, мошенничестве и в угрозе насилием правоохранителю. Он два года обманывал и грабил своих клиентов.