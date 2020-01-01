Локдаун в Киеве: стало известно, что будет с поездами

Состоялось заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧЗ.

“Укрзализныця“ во время локдауна в Киеве, который установлен с 20 марта по 9 апреля, не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве. Об этом проинформировала пресс-служба “УЗ“.

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Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧЗ. Также решено не ограничивать высадку и посадку пассажиров поездов в Киевской, Сумской и Одесской областях.

Поезда не принимают и не высаживают пассажиров сейчас в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской области. Ограничения отменят, когда в этих регионах улучшится ситуация с коронавирусом.

Напомним, Кабинет министров предоставил право регионам самим вводить некоторые транспортные ограничения, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Теперь ограничения в работе общественного транспорта будет устанавливать местная власть.

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Ранее сообщалось, что в Киеве за минувшие сутки, 22 марта, подтвердили 1 050 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.