В Киеве из-за карантина образовались огромные очереди

Киевляне решили блокировать транспорт.

С понедельника, 22 марта, столица Украины попала в “красную“ зону. В связи с этим пассажиры могут занимать лишь 50% мест в транспорте.

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Из-за этого люди не могут вовремя добраться по своим делам, возмущение в обществе наростает. 24 марта люди решили блокировать движение транспорта до того момента, пока их не пустят внутрь.

Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Фейсбуке.

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“Наша песня хороша, начинай сначала. Ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте привело к тому, что не все желающие попадают в салон и вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта. Где-то мы уже это видели ...“, - написали авторы видео.

Люди в комментариях также решили не сдерживать своих эмоций.

“Надо права свои начинать отстаивать. Какого *** я плачу налоги в казну на содержание транспорта, как и другие люди, и не имею возможности пользоваться им. Достали просто!!!! И никого не интересует как на работу доехать. У некоторых людей штрафы за опоздание...“ - пишут комментаторы

Были и те, кто поддерживал такое решение власти.

“А просто спокойно встать в очередь, надеть маску? Не, не слышали? Сами создали беспорядок и еще кого-то обвиняют. “При этом куча тел стоит без масок. Все как всегда“, - возмущаются люди

Ранее мы писали о том, как проходит карантин в Киеве. Оказалось, что не все киевляне спешат придерживаться новых карантинных ограничений.