В Киеве декоммунизируют "Родину-мать" всего за год

Для реализации планов нужно решение правительства, которого пока нет.

Памятник "Родина мать" был установлен в Киеве 9 мая 1981 года УНИАН

В Украине нашли меценатов, которые готовы помочь демонтировать герб со щита на монументе. Об этом заявил глава Института Нацпамяти Андрей Дробович в интервью изданию Chas News.

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Дробович рассказал, что из-за пандемии у правительства не осталось времени на другие вопросы, в том числе на демонтаж советской символики.

На реализацию всего задуманного понадобится примерно один год.

Мужчина также подчеркнул, что в декоммунизации нуждается не только этот монумент, но и памятник Щорсу, мост Патона, где уже в ближайшее время начнётся работа. Звезды с ВДНХ убирать пока не планируют.

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Андрей Дробович также рассказал памятник Щорсу до сих пор стоит на месте из-за того, что правительству не хватило денег на создание музея.

“Но не нашлось средств на создание этого парка, и, соответственно, Щорса некуда перевозить. Разве что в Спадщанский лес на Сумщине, где есть парк советского периода, но это тоже ценный процесс“, - рассказал он.

Все эти архитектурные объекты имеют историческое национальное значение.

Ранее Институт Нацпамяти рассказал, что будет с мостом Патона и Родиной-Матерью в Киеве.