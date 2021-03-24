В Киеве декоммунизируют "Родину-мать" всего за год
В Украине нашли меценатов, которые готовы помочь демонтировать герб со щита на монументе. Об этом заявил глава Института Нацпамяти Андрей Дробович в интервью изданию Chas News.
Читай также: Снимать герб СССР с Родины-матери очень дорого - глава Института Нацпамяти
Дробович рассказал, что из-за пандемии у правительства не осталось времени на другие вопросы, в том числе на демонтаж советской символики.
На реализацию всего задуманного понадобится примерно один год.
Мужчина также подчеркнул, что в декоммунизации нуждается не только этот монумент, но и памятник Щорсу, мост Патона, где уже в ближайшее время начнётся работа. Звезды с ВДНХ убирать пока не планируют.
Читай также: Вятрович заявил о “стихийной декоммунизации“ в Киеве
Андрей Дробович также рассказал памятник Щорсу до сих пор стоит на месте из-за того, что правительству не хватило денег на создание музея.
“Но не нашлось средств на создание этого парка, и, соответственно, Щорса некуда перевозить. Разве что в Спадщанский лес на Сумщине, где есть парк советского периода, но это тоже ценный процесс“, - рассказал он.
Все эти архитектурные объекты имеют историческое национальное значение.
Ранее Институт Нацпамяти рассказал, что будет с мостом Патона и Родиной-Матерью в Киеве.