Кличко пригрозил остановкой транспорта, если ситуация не улучшится

Столичный мэр возмущен очередями на остановках общественного транспорта.

Кличко призывает не ездить в транспорте без надобности кадр из видео

В Киеве могут еще сильнее ужесточить карантинные ограничения, если не удастся добиться соблюдения санитарных правил в общественном транспорте. В частности могут полностью остановить пассажирские перевозки. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Мэр столицы также объяснил, почему транспорт продолжает работать, если рестораны и магазины решили закрыть. По его словам, год назад остановка метро и наземного транспорта, вызвала волну возмущения горожан. В этот раз ситуацию решили смягчить, но исключительно для того, чтобы на работу могли ездить те, кому это действительно необходимо.

“Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в неотложных делах. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города. Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственностью тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами“, - заявил мэр.

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По словам столичного градоначальника, если эпидемическая ситуация ухудшиться, а в транспорте не начнут соблюдать санитарные правила, власть пойдет на ужесточение карантина и остановку пассажирских перевозок.

“Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун“, - заявил Кличко.

Напомним, после введения ограничений на транспорте в Киеве образовались огромные очереди на остановках. Некоторые киевляне решили блокировать транспорт.