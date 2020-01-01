Возле Офиса президента протестовали "COVID-диссиденты"

Акция называлась "Нет смертельной вакцинации".

В Киеве сегодня, 24 марта, возле Офиса президента прошел митинг людей, которые скептически относятся к вакцинации от коронавируса. Акция называлась “Нет смертельной вакцинации“, сообщает Pavlovsky News в Facebook.

Читай также: Реанимации Харькова полностью заполнены - волонтеры

Митингующие требовали, чтобы президент Владимир Зеленский наложил вето на закон №5247, который освобождает производителей вакцин от ответственности.

Кроме того, активисты хотели, чтобы Кабинет министров отменил масочный режим в “красных“ зонах карантина.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. На данный момент прививки сделали 137 026 украинцев. Вчера, 23 марта, привили от коронавируса 15 097 украинцев.

Читай также: Более 15 тысяч украинцев за сутки привились от COVID

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года было подтверждено 1 579 906 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 276 272 человека, а 30 773 – умерли. Продолжали болеть 272 861 человек.