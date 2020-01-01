В Украине вновь новый антирекорд смертности от COVID

Болеют более 270 тысяч украинцев.

В Украине во вторник, 23 марта, подтвердили 14 174 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 342 человека. Это максимум с начала пандемии коронавируса.

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Прошлый максимум по летальным случаям был вчера - 333 смерти среди пациентов с COVID. Всего с начала пандемии в Украине из-за коронавируса умерли 30 773 человека.

Состояние здоровья 5 438 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений во вторник зафиксировали в Киеве (+1 300), Одесской (+1 177), Хмельницкой (+994), Львовской (+935) и Киевской (+813) областях.

Украинские медики вчера провели 126 948 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 52 196, методом ИФА – 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген – 23 203.

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Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвердили 1 579 906 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 276 272 человека (7 386 – за минувшие сутки), а 30 773 – умерли (342 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 272 861 человек.

Ранее стало известно, что на вакцинацию от коронавируса записались уже 300 тысяч украинцев.