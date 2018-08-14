Кто такая Момо, почему она пугает детей и как защититься?

В сетях появился новый онлайн-монстр, который запугивает подростков и может похищать данные пользователей. Психологи рассказали BBC News Украина, как защитить детей.

Момо быстро распространилась по всему миру, от Аргентины до Соединенных Штатов, Франции, Германии и России соцсети

Впервые об игре под названием Момо услышали в Южной Америке около двух месяцев назад.

Устрашающее создание в виде женского бюста на курьих ножках с мертвенно-бледным лицом и выпученными глазами как будто запугивало пользователей в сети и обещало им скорую смерть.

А уже 25 июля местные СМИ сообщили о самоубийстве 12-летней девочки недалеко от Буэнос-Айреса в Аргентине.

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Полиция до сих пор не подтвердила, что гибель ребенка связана именно с игрой, но в телефоне девочки нашли переписку в WhatsApp и видеозаписи, которые она делала перед смертью. Поэтому власти выразили подозрение, что все это было частью задания в игре, и кто-то мог намеренно заставить ее покончить с собой.

Само изображение создала Link Factory - японская компания, специализирующаяся на спецэффектах. Скульптуру мифологического существа женщины-птицы впервые показали на выставке Vanilla Gallery в 2016 году.

А в 2018-м кто-то решил использовать этот образ для нового онлайн-монстра.

Игра началась в одной из групп в Facebook. Участникам предложили связаться с неизвестным номером. Позже в WhatsApp и других сетях Момо призвала писать ей всех, “кто не боится“, а иначе угрожала “страшным проклятием“, сообщил в своем Twitter отдел расследования компьютерных преступлений генпрокуратуры штата Табаско (UIDI) в Мексике.

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Алгоритм действий всегда похож: Момо вступает в переписку на языке пользователя, иногда звонит или предлагает позвонить ей. Пока пользователь слушает нарезку ужасающих звуков, программа получает доступ к информации на гаджете.

“Преступники могут использовать эту игру, чтобы похищать персональную информацию, подстрекать к суициду и насилию, преследовать, заниматься вымогательством и вызывать физические и психологические расстройства - тревогу, депрессию и бессонницу“, - объясняют мексиканские правоохранители.

Момо быстро распространилась по всему миру, от Аргентины до Соединенных Штатов, Франции, Германии и России.

Новая жуткая игра взбудоражила медиа и соцсети особенно сильно, несмотря на то, что два года назад большой резонанс вызвала российская суицидальная игра “Синий кит“.

Тогда власти РФ сообщили, что жертвами игры стали не менее 15 подростков. Российские СМИ называли цифру - 130 детей.

В Украине пользователи также сообщают о том, что видели активность Момо в сетях, хотя она и не стала массовой.

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После того, как 8 августа стало известно о самоубийстве 12-летнего мальчика в Сумской области, местная полиция даже сделала отдельное заявление, что случай не связан с пресловутой игрой.

Впрочем, это не значит, что такой проблемы в Украине нет, подчеркнул Сергей Тарасенко, начальник управления превентивной деятельности главного управления нацполиции в Сумской области.

“Я призываю всех граждан с большим вниманием и заботой относиться к воспитанию своих детей и внуков, занимать их интересными и полезными занятиями, а в случае обнаружения проблем консультироваться со специалистами - педагогами, психологами, медиками и работниками ювенальной превенции“, - отметил Тарасенко.

Что советуют психологи?

1. Бояться надо не интернет-игр

Если родители боятся Момо или других онлайн-игрушек, значит волноваться уже поздно, значит родители не очень-то доверяют своим детям и имеют пробел в отношениях, объясняет Светлана Панина, семейный психолог и гештальт-терапевт.

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“Если ребенок интересуется чем-то непонятным родителям, хорошо вспомнить себя в подростковом возрасте, - говорит она. - В пионерских лагерях все рассказывали страшилки про черную руку, гроб на колесиках и красное платье - и что все это обязательно придет за тобой. Не слышала, чтобы это кого-то действительно свело с ума“.

Наиболее серьезные проблемы в жизни подростков - не интернет-новинки, а плохие отношения с родителями, буллинг в школе или в интернете. Это может спровоцировать сильные проблемы с психикой, включая подростковую депрессию.

“А уж если у ребенка проблемы с психикой, то неважно, что его подстегнет (к самоубийствк. - ). И интернет-игры, по сути, никогда не являются настоящей причиной суицида у подростков“, - объясняет Панина.

2. Общение с детьми и доверие

Путешествие в виртуальный мир начинается там, где ребенка не устраивает реальность, объясняет психолог Анна Биланенко. А это часто бывает в семьях, где из-за чрезмерной занятости родителей дети остаются без внимания.

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“У ребенка не будет возникать потребность в компьютерной игре, в альтернативной реальности, когда есть контакт с родителями. С ребенком нужно разговаривать. Никогда не обвинять и не осуждать его“, - объясняет Биланенко.

Причем речь идет не о поверхностном общении, подчеркивает детский психолог Ольга Катрич. Время с детьми следует проводить максимально качественно и полноценно.

“Это и совместная рыбалка, и походы. Это время, чтобы остановиться и выслушать ребенка, узнать о его переживаниях“, - говорит психолог.

“Если такие игры (Момо, Синий кит. - ) происходят, то уже контакт родителей и ребенка потерян. У ребенка уже нет доверия. У меня есть клиент, который бросил институт, а родители об этом узнали через пять лет, потому что он просто не мог им рассказать, что он чувствовал и почему так сделал“, - добавляет она.

3. Разумный контроль

Контроль в разумных пределах - необходим, отмечает Анна Биланенко. Нашествие технологий, манипуляции в сети, которые применяют в таких играх, могут иметь очень сильное влияние на неустойчивую детскую психику.

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“Бесконтрольности быть не может, - подчеркивает психолог. - У меня ноутбук подключен к детскому айфону, ребенку 15 лет. Конечно, я не читаю ее переписку, но я слежу за тем, с кем она общается“.

Правила должны быть четкими, но прозрачными, подчеркивает она.

Впрочем, контроль - это вторично. Главное - доверие и хорошие отношения, отмечает Ольга Катрич.

“Ребенок, у которого в семье все в порядке, расскажет обо всем сам, - говорит она. - А ребенок, у которого не все в порядке, будет прятаться и что-то скрывать. Так что даже если родители будут все тотально контролировать, они уже ничего не сделают“.

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4. Откровенно об опасностях

Иногда родители не хотят говорить с детьми об опасностях, которые подстерегают в интернете, боясь, что этим только спровоцируют еще больший интерес у детей, но это ошибочный подход, убеждены психологи.

Они подчеркивают: нужно откровенно говорить с ними обо всех рисках, чтобы дети понимали, какими будут последствия их неосторожности. Такие откровенные разговоры также способствуют взаимному доверию и защищают от опасных увлечений в интернете.

5. Тревожные звоночки

Следует немедленно бить тревогу, если ребенок проводит в интернете более 3 часов. Если ребенок молчаливый, у него плохой аппетит и нет интереса к жизни, он не имеет других увлечений и интересов вне интернета, предупреждают психологи.

“Если ваш ребенок вдруг изменилсяь, замкнулся в себе, не стесняйтесь сходить к психологу. Будьте внимательны к ребенку, - объясняет Светлана Панина. - Если ребенок две недели лежит и не встает, не хочет в школу, это не значит, что он лентяй. Это очень сильно напоминает манифест подростковой депрессии. Они как раз и страшны тем, что подтолкнуть к суициду может любая мелочь“.

Напомним, в Украине так же набирает обороты новая суицидальная игра Красная сова. Принцип игры такой же, как и в Синих китах.

