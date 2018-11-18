В Сербии установили памятник сове, но люди видят что-то другое
Недавно на севере Сербии установили статую совы, однако многим памятник больше напоминает мужской половой орган.
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2,4-метровая скульптура появилась в городе Кикинда, чтобы напомнить, что именно в этой местности проживает крупнейшая в мире популяция ушастых сов.
Однако уже вскоре после открытия статуи, появились те, кому она показалась неприличной.
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Под публикацией о памятнике на Facebook-странице города Кикинда - десятки ироничных комментариев.
"Прекрасно, - написал один из пользователей. - Вот только не могу понять, что же это мне напоминает".
"Я люблю сов и люблю свой город, но эта скульптура - это просто провал", - добавил другой.
Некоторые с юмором относятся к новой статуе, однако некоторые признались, что чувствуют стыд за свой город.
"Теперь все будут над нами смеяться", - говорится в одном из комментариев.
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Сам автор скульптуры Джован Блат рассказал сербской газете Vecernje Novosti, что из-за критики уже задумывается над тем, чтобы сделать новую работу.
По его словам, он хотел создать не фотореалистичную копию, а стилизованную версию птицы с вытянутым туловищем.
"Очевидно, что люди не понимают современного искусства", - резюмирует художник.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе разрисовали памятник Потемкинцам.