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В Сербии установили памятник сове, но люди видят что-то другое

Комментариев: 1
В ответ на критику автор противоречивой скульптуры говорит, что люди просто не понимают современное искусство.
Местные жители на данный памятник отреагировали неоднозначно
Местные жители на данный памятник отреагировали неоднозначно
facebook.com/kikinda.rs

Недавно на севере Сербии установили статую совы, однако многим памятник больше напоминает мужской половой орган.

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2,4-метровая скульптура появилась в городе Кикинда, чтобы напомнить, что именно в этой местности проживает крупнейшая в мире популяция ушастых сов.

Однако уже вскоре после открытия статуи, появились те, кому она показалась неприличной.

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Под публикацией о памятнике на Facebook-странице города Кикинда - десятки ироничных комментариев.

"Прекрасно, - написал один из пользователей. - Вот только не могу понять, что же это мне напоминает".

"Я люблю сов и люблю свой город, но эта скульптура - это просто провал", - добавил другой.

Некоторые с юмором относятся к новой статуе, однако некоторые признались, что чувствуют стыд за свой город.

"Теперь все будут над нами смеяться", - говорится в одном из комментариев.

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Сам автор скульптуры Джован Блат рассказал сербской газете Vecernje Novosti, что из-за критики уже задумывается над тем, чтобы сделать новую работу.

По его словам, он хотел создать не фотореалистичную копию, а стилизованную версию птицы с вытянутым туловищем.

"Очевидно, что люди не понимают современного искусства", - резюмирует художник.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе разрисовали памятник Потемкинцам.

BBC Украина
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Теги: сербия, памятник сове
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (1)
Кайдаш    18.11.2018, 13:18
Оценка:  +1
Кайдаш
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