На Прикарпатье спасли ястреба, прилетевшего из Финляндии

Птицу спасли лесники. У ястреба была травмирована голова, а также ушиб грудной клетки.

Прикарпатские лесники спасли травмированного молодого ястреба, который прилетел в Украину из Финляндии. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в четверг, 3 января.

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Отмечается, что ястреба - травмированного и обессиленного - работники Куцкого лесхоза нашли в зарослях возле села Пистень, когда осматривали свою территорию. Обессиленная птица сидела на земле с опущенными крыльями и почти не оказывала сопротивления, поэтому один из лесников забрал ее домой и посадил в теплую клетку, чтобы откормить и подлечить. На лапе у птицы увидели кольцо, с помощью которого и узнали, откуда ястреб прилетел.

По словам ветеринаров, лесники спасли птицу от неминуемой смерти, ведь у нее травмирована голова и ушиб грудной клетки.

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