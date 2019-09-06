Со следующего года кабельное ТВ существенно подорожает

Медийщики вдвое поднимут цены для кабельных компаний, что прямо отразится на стоимости кабельных пакетов.

С 2020 года украинские телеканалы начнут кодировать спутниковый сигнал и вдвое увеличат его стоимость для кабельных провайдеров. Об этом рассказал коммерческий директор дивизиона “Digital & Pay TV“ холдинга “StarLightMedia“ Николай Фаенгольд в интервью “Телекритике“.

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С начала следующего года за каждого подключенного абонента кабельные провайдеры должны будут платить медиагруппе “StarLightMedia“ (каналы ICTV, CТБ, "Новый канал", М1, М2 и "ОЦЕ") 4,5 грн. в месяц вместо нынешних 3 грн./мес. В середине следующего года цена вырастет уже до 6 грн./мес, а в затем она будет прибавлять по 1 грн. еще дважды в течение двух лет. Точно такие же цифры для провайдеров озвучили и представители группы "1+1".

В то же время с 20 января 2020 года эти каналы полностью перейдут на кодированный спутниковый сигнал. Таким образом, смотреть их бесплатно уже не получится.

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Как подсчитали эксперты, в результате стоимость популярных кабельных пакетов вырастет в среднем на 20-30 грн/мес. Премиум-пакеты подорожают в меньшей степени, поскольку там на долю украинских каналов приходится лишь небольшая часть роялти.

Напомним, Нацсовет внепланово проверит телеканал ZIK. Формальная причина – смена собственника.

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