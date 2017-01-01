Нацсовет внепланово проверит телеканал ZIK

Телеканал, который недавно сменил владельца, проверит Нацсовет.

Нацсовет проверит еще один канал facebook.com/telekanalZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявления ООО "ТРК "Мист ТБ" (логотип "ZIK", Львов) и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") об изменении бенефициарного владельца. По итоги удовлетворения заявления назначена внеплановую выездная проверка.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Теперь в спутниковых лицензиях телеканала будет указан новый конечным бенефициарным владельцем - Тарас Козак.

Национальный совет, руководствуясь ч. 1 ст. 70 этого закона ("О телевидении и радиовещании", - ред.), ст. 13 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", абз. 3 п. 3 р. III Инструкции о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, назначил внеплановую выездную проверку деятельности этого вещателя, - сообщили на сайте регулятора.

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К слову, ранее заместитель главы Нацсовета Уляна Фещук заявляла, что у ведомтсва нет доказательств связи телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK Виктором Медведчуком.

Напомним, Нацсовет решил через суд аннулировать лицензию NewsOne. Решение касательно лицензии NewsOne принято.

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