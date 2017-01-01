Пауки, кокосы и пикачу: Пользователи спорят, на что больше похож новый Айфон

Странная внешность нового "яблочного" смартфона породила массу фотожаб.

Во вторник, 10 сентября, компания Apple представила новую линейку своих продуктов, среди которых было новое поколение iPhone. Именно смартфон, а точнее его необычный дизайн, вызвал небывалый ажиотаж в сети, породив массу фотожаб и мемов, пишет “Страна.ua“.

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Среди трех представленных моделей — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — наибольшее впечатление на публику произвел iPhone 11 Pro. Телефон получил целых три задних камеры, внешний вид которых очень развеселил пользователей, подарив им массу поводов для приколов.

Многие шутники предположили, что в будущем количество камер на смартфонах Apple будет только увеличиваться. Вокруг этой мысли и появилось немало фотожаб.

фото из социальных сетей

фото из социальных сетей

фото из социальных сетей

Но больше всего людей захватили попытки сравнить визуальную схожесть трех камер смартфона с другими объектами реального и виртуального мира, например, с кокосами, пауками, кухонными конфорками и даже персонажами мульфильмов.

фото из социальных сетей

фото из социальных сетей

фото из социальных сетей

фото из социальных сетей

фото из социальных сетей

фото из социальных сетей

Напомним, 3 сентября в Сети случился ажиотаж из-за знаменитой даты - Шуфутинов день. Песня Михаила Шуфутинского “Третье сентября“ заполнила все ленты соцсетей.

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