Шуфутинов день: в Сети ажиотаж из-за 3 сентября

Песня Михаила Шуфутинского Третье сентября вновь заполнила все ленты соцсетей. Пользователи массово публикуют шутки и мемы.

По традиции, в канун 3 сентября, одноименный хит Михаила Шуфутинского заполняет просторы интернета. Песня уже несколько лет является источником для шуток.

Пользователи соцсетей массово постят мемы про 3 сентября, "костры рябин" и переворачивание календаря.

Отметим, что первый мем родился в 2011 году. Тогда ВКонтакте в одном из пабликов появился портрет американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни.

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