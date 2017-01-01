Шуфутинов день: в Сети ажиотаж из-за 3 сентября
Песня Михаила Шуфутинского Третье сентября вновь заполнила все ленты соцсетей. Пользователи массово публикуют шутки и мемы.
По традиции, в канун 3 сентября, одноименный хит Михаила Шуфутинского заполняет просторы интернета. Песня уже несколько лет является источником для шуток.
Пользователи соцсетей массово постят мемы про 3 сентября, "костры рябин" и переворачивание календаря.
Отметим, что первый мем родился в 2011 году. Тогда ВКонтакте в одном из пабликов появился портрет американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни.
Cмотрите фотогалерею: Шуфутинов день: в Сети ажиотаж из-за 3 сентября
Ранее в соцсетях высмеяли спящего на коленях Богдана. Пользователей рассмешил глава Офиса президента, который уснул на коленях у подруги в аэропорту.
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