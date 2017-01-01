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Шуфутинов день: в Сети ажиотаж из-за 3 сентября

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Песня Михаила Шуфутинского Третье сентября вновь заполнила все ленты соцсетей. Пользователи массово публикуют шутки и мемы.
Мемы на главную песню Шуфутинского
Мемы на главную песню Шуфутинского
соцсети

По традиции, в канун 3 сентября, одноименный хит Михаила Шуфутинского заполняет просторы интернета. Песня уже несколько лет является источником для шуток. 

Пользователи соцсетей массово постят мемы про 3 сентября, "костры рябин" и переворачивание календаря.

Отметим, что первый мем родился в 2011 году. Тогда ВКонтакте в одном из пабликов появился портрет американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни.

 
Ранее в соцсетях высмеяли спящего на коленях Богдана. Пользователей рассмешил глава Офиса президента, который уснул на коленях у подруги в аэропорту.
 

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Теги: социальная сеть, осень, песня, соцсети, сентябрь, интернет-мем, фотожабы, мемы, Михаил Шуфутинский
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Источник: korrespondent.net

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