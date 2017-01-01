В Днепре восемь спасателей снимали кошку с дерева

Для того, чтобы снять кошку, понадобилась девятиметровая лестница.

В Днепре чрезвычайники спасли кошку, которая не могла спуститься с дерева.Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепре.

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Сегодня в 10:00 в Службу спасения сообщили о том, что по улице Инженерной Шевченковского района, кошка забралась на дерево и не может самостоятельно спуститься с него.

На спасение животного отправились 8 пожарных. С помощью автолестницы они сняли кошку, которая находилась на высоте ориентировочно 9-ти метров.

Напомним, ранее сообщалось, что школьник залез на дерево за грибами и не смог спуститься.