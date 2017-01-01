Соцсети взорвала история толстого кота, которого не пускали в самолет

Нелепая история, случившаяся на рейсе Москва-Владивосток, взорвала Интернет и обсуждается по всему миру.

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Интернет взорвала история о толстом коте Викторе, которого работники авиакомпании не допустили в салон самолета и хотели поместить в багажное отделение, поскольку вес пушистого на 2 кг превышал разрешенные для салона нормы. Пользователи соцсетей разобрали ситуацию на мемы и требуют от компании справедливости. Эту историю опубликовал в Фейсбуке хозяин кота – Михаил Галин.

Как сообщается, история случилась 5 ноября. Пассажир “Аэрофлота“ Михаил Галин летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. До российской столицы оба путешественника – хозяин и кот – добрались без приключения. А вот в Шереметьево кота по кличке Виктор в салон самолета не пустили.

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Свое решение авиакомпания объяснила тем, что вес кота превышал установленные нормы. Когда кота взвесили на стойке регистрации, оказалось, что его вес - 10 кг, а перевозить в салоне по правилам компании можно только животных весом до 8 кг. Сдавать кота в багажное отделение Михаил не захотел, потому что опасался, что кот не доберется живым до Владивостока.

В результате Михаил решил сняться с рейса и прибегнуть к хитрости: он нашел в Москве и показал на досмотре другое, похожее животное меньшего веса. Дублером Виктора стала кошка Фиби. Так Михаил и Виктор получили посадочные талоны на борт. Кстати, он взял билет в бизнес-класс, поэтому кот прокатился, как настоящий король.

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После того, как Михаил опубликовал в Фейсбуке эту историю, “Аэрофлот“ исключил его из программы лояльности “Аэрофлот Бонус“ и лишил его бонусных миль. Приключения толстого кота вызвали большой резонанс не только в социальных сетях. О них написали даже иностранные медиа, такие как BBC, The Times, ABC, NBC News и другие.

Портал The Star призвал перестать стыдить кота за лишний вес, а газета Daily Mail опубликовала фотографии Виктора из самолёта.

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Россияне создали на Change.org петицию, адресованную Совету Федерации, Госдуме и крупным авиакомпаниям, с требованием разрешить перевозить домашних животных рядом с хозяевами.

Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьей в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в “Воздушный кодекс Российской Федерации“, запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолёта“, - говорится в тексте петиции.

Пользователи социальных сетей ответили по-своему: мемами и фотожабами в поддержку котика.

Напомним, в Сумах разгорелись страсти вокруг памятника Ярославу Мудрому. Часть горожан защищает недавно установленный монумент, другие критикуют и требуют демонтажа. В соцсетях активно высмеивают его в мемах и фотожабах.

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