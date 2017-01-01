В желудке тайского оленя сделали неожиданные находки
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На севере Таиланда в желудке погибшего самца дикого оленя было найдено семь килограммов различных посторонних предметов, животное поедало мусор разбросаный в лесу.
Об это сообщает BBC.
Так в желудке оленя были найдены резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимая лапша.
По словам представителя Национального парка Кун Сатан, расположенного в провинции На Нои на севере Таиланда, погибшему оленю было 10 лет, и он питался мусором на протяжении многих лет. По предварительным данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт животного.
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"Когда вы гуляете в заповеднике, забирайте мусор с собой, имейте совесть", - прокомментировал один пользователь в Facebook. Как рассказал Би-би-си директор национального парка Кун Сатан Криангсак Таномпун, сейчас разрабатывается трехступенчатый план по уборке мусора в заповедниках силами местного населения.
Как сообщалось в июле, в Индии в желудке у девушки нашли 1,6 кг украшений.
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