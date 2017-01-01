В Карпатах заметили брокенского призрака

Редкое природное явление сфотографировали на горе Поп Иван.

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В украинских Карпатах заметили редкое оптическое явление, известное под названием “брокенский призрак“. Фотоснимок-подтверждение сделал на горе Поп Иван начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак. 22 декабря он опубликовал его в Facebook.

Автор фотографии пишет, что “брокенский призрак“ на горе Поп Иван появился из-за полуразрушенной обсерватории “Белый слон“, которая находится на вершине горы.

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Для справки. Брокенский призрак – относительно редкое оптическое явление, которое можно наблюдать в горах в солнечную погоду. “Призрак“ представляет собой тень наблюдателя, видимую на поверхности облака или тумана в направлении, противоположном солнцу. Зачастую эта тень выглядит непропорционально большой, изредка ее окружают цветные кольца.

Напомним, на Святого Николая под Полтавой расцвели подснежники. Жительница Полтавщины поделилась снимками очередной природной аномалии.

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