Пепельная среда: История, традиции, что нельзя делать

Пепельная среда - начало Великого поста у католиков.

Пепел - символ того, что все люди в мире грешны, а потому и смертны Getty Image

Третий день Масляной, 26 февраля, для католиков и западных христиан во всем мире знаменуется началом Великого поста. А все потому, что у них Великий пост длится не 40 дней, а 45. Об истории, обычаях и традициях праздника - читайте далее.

Традиции Пепельной среды

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Пепельная среда – это начало Великого поста для католических, а также нескольких лютеранских и англиканских церквей. В храмах католиков в Пепельную среду проводят интересный обряд: священник посыпает головы прихожан священным пеплом. Иногда можно встретить разновидность этого обряда, когда вместо посыпания голов, на лбу у каждого рисуют пеплом крест. Пепел для проведения этого ритуала получают путем сожжения ветвей вербы, которые остались с прошлого Вербного воскресенья.

Во время проведения этого обряда священник обязательно говорит.

“Покайтесь и веруйте в Евангелие“ либо “Ты есть прах, в прах и обратишься“

История Пепельной среды

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Начало эта традиция берет еще в 4 веке, когда верующие начали публично посыпать свои головы пеплом, показывая смирение и покаяние. Чуть позже к Великому посту прибавилось ещё несколько дней и получилось, что для многих христиан Великий пост начинается с Пепельной среды. Папа Урбан ІІ в 1091 году официально ввел обычай праздновать Пепельную среду во всей католической церкви.

В храмах священники читают Литургию Пепельной среды. В некоторых церквях люди умываются перед походом домой. Таким образом, они “смывают с себя грехи“. А вот есть церкви, где верующие не умываются, а выходят из храма с крестом на лбу – “несут его в мир“. Священники проводят обряд Литургии Пепельной среды только в рясе фиолетового цвета, как сказано в Евангельском чтении этого дня.

Строгого поста католики придерживаются в Пепельную среду, Страсную пятницу и Великую субботу Getty Images

Что нельзя делать в Пепельную среду

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Католики разделяют такие понятия, как “пост“ и “запрет на употребление мяса“. Все дело в том, что католики не едят мясо во все пятницы на протяжении года независимо от того, есть пост или нет. А в Пепельную среду католики придерживаются строгого поста, во время которого не употребляют любую пищу животного происхождения. И есть до насыщения можно только один раз в день и только постную пищу.

У католиков Великий пост обязателен для всех от 18 до 59 лет

Церковь позволяет в некоторых случаях не придерживаться строгого поста. В священном писании указано, что молитва и покаяние наиболее важные. Поэтому, если не получается по каким-то причинам жить по церковным канонам во время поста, нужно усердно молиться и каяться в грехах.

Традиции Пепельной среды у православных

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Не стоит забывать, что у православных 26 февраля 2020 года – это третий день Масляной. В народе его называют Лакомка. Хозяйки готовят блины и всех ими угощают. Молодые люди продолжают готовиться к масштабному празднованию Масляной.

Во время Великого поста католики не устраивают свадьбы и другие торжества Getty Images

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