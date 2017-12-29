Украина показала новый ракетный комплекс Гром-2

Комплекс типа земля-земля поражает цели на расстоянии 300 километров.

Украина показала новый оперативно-тактический ракетный комплекс Гром-2, который по состоянию на начало 2018 года прошел испытания двигателя ракет. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Читай также: Россия отправила к границе с Украиной дивизион Точки-У

На данный момент ОТРК, мобильная пусковая установка которого предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа земля-земля, готов к первым полевым испытаниям.

Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 300 км. ОТРК разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасная или проникающую осколочно-фугасная ампулу.

Читай также: РФ отработала нанесение ударов ракетными установками Искандер

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Оперативно-тактический ракетный комплекс Гром-2 0:00 / 01:21

Напомним, 7 декабря директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс Гром находится на завершающей стадии разработки и в течение года перейдет на этап полигонных испытаний.

Позднее 29 декабря концерн Укроборонпром сообщил, что в течении 2017 года передал в войска 3673 единицы вооружений и военной техники, в том числе 2053 единицы новой и модернизированной техники.