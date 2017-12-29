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Украина показала новый ракетный комплекс Гром-2

Комментариев: 4
Комплекс типа земля-земля поражает цели на расстоянии 300 километров.
Комплекс оснащен передовыми системами навигации
Комплекс оснащен передовыми системами навигации
defence-blog.com

Украина показала новый оперативно-тактический ракетный комплекс Гром-2, который по состоянию на начало 2018 года прошел испытания двигателя ракет. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

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На данный момент ОТРК, мобильная пусковая установка которого предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа земля-земля, готов к первым полевым испытаниям.

Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 300 км. ОТРК разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасная или проникающую осколочно-фугасная ампулу.

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Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Оперативно-тактический ракетный комплекс Гром-2
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Напомним, 7 декабря директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс Гром находится на завершающей стадии разработки и в течение года перейдет на этап полигонных испытаний.

Позднее 29 декабря концерн Укроборонпром сообщил, что в течении 2017 года передал в войска 3673 единицы вооружений и военной техники, в том числе 2053 единицы новой и модернизированной техники.

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Теги: ОТРК, Гром-2, военная техника, оружие
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Комментариев (4)
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Erw    03.01.2018, 09:41
Оценка:  -5
Erw
Ну что ж, отдаю должное - похоже на что-то новое. Поставить туда двигатель с отклоняемым вектором тяги для успешного прорыва ПРО, генераторы активных помех для этого же, оснастить дополнительно системой навигации по ДПС, а то инерциалка даёт точность плюс-минус сто м. - и будет похоже на "Искандер".
Интeллігент    03.01.2018, 10:16
Оценка:  -4
Интeллігент
Голубчик! От Вашей технической профанации зубы сводит! Что ещё посоветуете туда поставить?
Dexidrine    03.01.2018, 11:36
Оценка:  0
Dexidrine
При его скорости полёта и траектории снижения, ему до лампочки те ПВО. Учите матчасть.
Даже древние ОТРК типа Точка-У без проблем прорывают любую ПВО. Разница только в радиусе действия, массе боевого блока, времени подготовки к пуску, точности.
Интeллігент    03.01.2018, 11:44
Оценка:  0
Интeллігент
А это и есть "Точка", только в двойном, модифицированном флаконе.
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