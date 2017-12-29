По делу Саакашвилли задержали командира батальона ОУН

Задержанного допросили.

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В Киеве вечером в среду 3 января, полиция задержала Андрея Пастушенко известного под позывным “Сивий“. Ветерана АТО допросили в Соломенском райотделе по делу об освобождении обвиняемого в ряде преступлений Михеила Саакашвили. Об этом заявил замглавы партии УНА-УНСО Игорь Мазур в Facebook.

Сообщается, что Пастушенко был активным участником ряда акций протеста во время михомайдана, а также других митингов.

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После короткого допроса командира ОУН отпустили, но вызвали к следователям. Повторно Пастушенко планируют допросить в четверг, 4 января.

Напомним, 5 декабря сторонники лидера партии Рух нових сил Михаила Саакшвили освободили его из микроавтобуса, где он удерживался сотрудниками СБУ.