Убийство Ноздровской "раскрыто": нардеп указал на нестыковки

Следствие утверждает, что убийство не было запланировано заранее. Тогда возникает вопрос: почему тело искали больше двух суток?

9 января МВД отрапортовало президенту о раскрытии резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. По данным следствия, убийца - 63-летний Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, который два года назад насмерть сбил сестру Ирины. У полиции нет данных, что убийство было запланированным и тем более заказным, но есть несколько деталей, на которые обратил внимание нардеп Мустафа Найем.

Итого, версия следствия такова: Юрий случайно встретил на остановке Ирину, которая возвращалась домой из Киева в родной Демидов, где он тоже живет. Учитывая, что Ирина настойчиво пыталась посадить сына Юрия и посадить надолго, а Юрий на тот момент был в нетрезвом состоянии, не удивительно, что возник конфликт.

Словесная перепалка закончилась тем, что Юрий выхватил самодельный нож (который он тоже якобы случайно имел при себе) и нанес несколько ударов Ирине. По данным Найема, который знаком с материалами следствия, ударов всего было 15 - то есть, мужчина относительно долго бил ножом жертву. Затем он взвалил тело на плечи и (пребывая в состоянии алкогольного опьянения) отнес тело к реке. Как далеко, не сообщается. Перед тем, как выбросить тело, он снял с женщины одежду, которую впоследствии сжег - уже у себя дома.

У Россошанского “на почве длительных неприязненных отношений возник внезапный умысел умышленного противоправного причинения смерти“.

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Если убийство не было запланированным, как утверждает следствие, то возникает несколько вопросов: 1) почему тело искали так долго (оно было найдено только 1 января); 2) 15 колото-резаных ранений означает, что крови было очень много, и следов не много не остаться, тем более что он нес труп на плечах 3) само убийство не было мгновенным, жертва наверняка кричала и просила о помощи, также до этого была громкая ссора - но свидетелей нет.

Найем считает, что теперь важно дождаться результатов следственного эксперимента, который должен подтвердить или опровергнуть версию следствия. По словам депутата, во время заседания защита Россошанского не пыталась опровергнуть выдвинутые обвинения, адвокат (государственный) только оспаривал меру пресечения.

“Юрий Россошанский заявил, что признал обвинение добровольно без оказания давления со стороны следствия. Теоретически, в дальнейшем при рассмотрении дела по сути он может изменить свои показания“, - отметил Мустафа.

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В свою очередь, приближенный к МВД нардеп Антон Геращенко рассказал в Facebook, что 30-го декабря, протрезвев и осознав что он совершил ужасное убийство Юрий, вообще-то, подумывал о самоубийстве. “И не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали“, - отметил он.

Трагическая судьба двух сестер Ирины и Светланы, погибших от рук отца и сына Россошанских, навсегда войдет в новейшую историю Украины, как цепь трагических случайностей и совпадений.

Ранее жена Юрия Россошанского заявила о записке, которую оставил ее муж перед задержанием: “Беззаконие и бездействие властей в нашей стране довело меня до крайности. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня... “

Напомним, что суд арестовал Россошанского до 8 марта 2018 года. В тот же день в Демидове похоронили Ноздровскую.“