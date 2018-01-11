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СМИ показали фото записки с признанием в убийстве Ноздровской

Спецтема: Убийство Ноздровской
Комментариев: 3
"Кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался", - написано в записке, автором которой якобы является Юрий Россошанский.
Юрий Россошанский подозревается в убийстве Ирины Ноздровской
Юрий Россошанский подозревается в убийстве Ирины Ноздровской
УНИАН

Юрий Россошанский, арестованный по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, после задержания написал своей дочери Юлии записку, в которой он фактически признался совершении преступления.

Фото опубликовал Обозреватель. Издание утверждает, что получило записку от анонимного источника, потому достоверность “документа“ неизвестна.

Это записка, которую якобы написал Юрий Россошанский
Это записка, которую якобы написал Юрий Россошанский
obozrevatel.com

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“Юля, доча, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень нескоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка“, - написано на бумажке.

В записке Юрий утверждает, что сделал только для того, “чтобы вам (родным- ред.) спокойно было“. Он говорит, что сорвался, “терпеть было все невыносимо“.

“Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: “Убийца“, вот я и сорвался. Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так“, - говорится в записке.

obozrevatel.com

Действительно Россошанский автор этой записки, неизвестно
Действительно Россошанский автор этой записки, неизвестно
obozrevatel.com

Напомним, Юрий Россошанский был арестован 9 января. Он будет под стражей как минимум 2 месяца. По данным полиции, он признает вину, но не раскаивается.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК убийцы.

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Теги: Россошанский, Ноздровская, убийство, убийство Ноздровской, признание, записка
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Комментариев (3)
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Ипатий    11.01.2018, 12:04
Оценка:  +1
Ипатий
Пусть расскажет кто был с ним !
sashha    11.01.2018, 11:45
Оценка:  +2
sashha
Фабриканты.Пусть дед пронесет полтора километра тушку,что бы ник-то не увидел и все станет ясно.
mafiя    11.01.2018, 11:48
Оценка:  0
mafiя
И записку он писал при следаке- аброськин сам это подтверждал на прессухе перед журналистами.И крови по дороге не оказалось- как можно так тупить-то? Хотя аброськин сепар= ему все равно че новорить.
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