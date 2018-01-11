СМИ показали фото записки с признанием в убийстве Ноздровской

"Кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался", - написано в записке, автором которой якобы является Юрий Россошанский.

Юрий Россошанский, арестованный по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, после задержания написал своей дочери Юлии записку, в которой он фактически признался совершении преступления.

Фото опубликовал Обозреватель. Издание утверждает, что получило записку от анонимного источника, потому достоверность “документа“ неизвестна.

Это записка, которую якобы написал Юрий Россошанский obozrevatel.com

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“Юля, доча, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень нескоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка“, - написано на бумажке.

В записке Юрий утверждает, что сделал только для того, “чтобы вам (родным- ред.) спокойно было“. Он говорит, что сорвался, “терпеть было все невыносимо“.

“Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: “Убийца“, вот я и сорвался. Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так“, - говорится в записке.

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Действительно Россошанский автор этой записки, неизвестно obozrevatel.com

Напомним, Юрий Россошанский был арестован 9 января. Он будет под стражей как минимум 2 месяца. По данным полиции, он признает вину, но не раскаивается.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК убийцы.