СМИ показали фото записки с признанием в убийстве Ноздровской
Юрий Россошанский, арестованный по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, после задержания написал своей дочери Юлии записку, в которой он фактически признался совершении преступления.
Фото опубликовал Обозреватель. Издание утверждает, что получило записку от анонимного источника, потому достоверность “документа“ неизвестна.
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“Юля, доча, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень нескоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка“, - написано на бумажке.
В записке Юрий утверждает, что сделал только для того, “чтобы вам (родным- ред.) спокойно было“. Он говорит, что сорвался, “терпеть было все невыносимо“.
“Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: “Убийца“, вот я и сорвался. Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так“, - говорится в записке.
Напомним, Юрий Россошанский был арестован 9 января. Он будет под стражей как минимум 2 месяца. По данным полиции, он признает вину, но не раскаивается.
Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК убийцы.