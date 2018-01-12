В полиции сравнили уровень преступности в 90-х и сейчас

В 2017 году в Украине было совершено 1551 убийство, а в 1997-ом году их было 4529.

Разгул преступности в 1990-х годах был гораздо более масштабным, чем нынешний ictv.ua

Согласно статистике совершенных и раскрытых намеренных убийств за последних 20 лет в Украине уровень преступности сейчас не соответствует ситуации 1990-х годов.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

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“В последнее время появилось очень много “специалистов“, которые шумят о том, что у нас в государстве уровень преступности находится на уровне 90-х годов. Это впоследствии подхватывает российская пропаганда и уже на весь мир транслирует о “разгуле криминала в Украине“ для дискредитации нашей страны на международной арене через демонстрацию вроде бы нашей “несостоятельности навести порядок и обеспечить правопорядок“, отметил Аброськин.

В качестве контраргумента таким утверждениям, он предоставил информацию относительно действительной ситуации по совершению и раскрытию умышленных убийств за последние 20 лет на территории нашей страны.

В частности он привел следующие цифры:

1997 - 2002 гг - соответственно это 4529 и 4296,

2014 - 4389,

2015 - 3004,

2017 - 1551.

Обнародована статистика убийств в Украине за последние 20 лет Facebook /Вячеслав Аброськин

Замглавы Нацполиции отметил, что в 2017 году из 1551 совершенного убийства личность преступника была установлена ​​в 1387 фактах, также было раскрыто 466 убийств прошлых лет.

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При этом Аброськин подчеркнул, что для правоохранителей важна жизнь каждого человека, каждого гражданина Украины, независимо от его политических убеждений и места жительства - Киева, Черкасс, Львова или Мариуполя.

Напомним, 1 января под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщалось, 9 января суд принял решение арестовать Юрия Россошанского на два месяца без права внесения залога. Адвокат дочери Ирины Ноздровской Александр Панченко заявил, что сомневается в вине Россошанского, поскольку не видел детального отчета судмедэкспертизы.