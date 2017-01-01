ДТП с лесовозом: бревна влетели в салон с пассажирами автобуса

Авария произошла на автодороге Киев-Чоп.

Читай также: Более 30 автомобилей столкнулись из-за снегопада в Чехии В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп возле села Анеты Новоград-Волынского района вечером 16 января рейсовый автобус столкнулся с лесовозом. В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса. Об этом В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп возле села Анеты Новоград-Волынского района вечером 16 января рейсовый автобус столкнулся с лесовозом. В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС области.

34-летний водитель автобуса Setra, двигаясь в направлении Житомира не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом лесовоза ЗИЛ под управлением 43-летнего местного жителя, который двигался впереди в попутном направлении. От удара из грузовика начали высыпаться деревянные бревна, некоторые из них протаранили лобовое стекло автобуса и влетели вглубь салона.

В автобусе на момент ДТП находилось 38 пассажиров. прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь доставила шесть пострадавших в Новоград-Волынской больницу.

Читай также: В Харькове Toyota Camry на переходе сбила насмерть 17-летнего парня “В большинстве диагностированы ушибы, ссадины, резаные раны и другие травмы и назначено амбулаторное лечение. 56-летнюю женщину, жительницу Тернопольщины, госпитализировали с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, контузия левого глаза“, - сообщили в полиции. “В большинстве диагностированы ушибы, ссадины, резаные раны и другие травмы и назначено амбулаторное лечение. 56-летнюю женщину, жительницу Тернопольщины, госпитализировали с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, контузия левого глаза“, - сообщили в полиции.

Пострадавшие - жители Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.

На место аварии прибыли кареты скорой помощи facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Госпитализировали шесть человек facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.