ДТП с лесовозом: бревна влетели в салон с пассажирами автобуса
Авария произошла на автодороге Киев-Чоп.
Читай также: Более 30 автомобилей столкнулись из-за снегопада в ЧехииВ Житомирской области на автодороге Киев-Чоп возле села Анеты Новоград-Волынского района вечером 16 января рейсовый автобус столкнулся с лесовозом. В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС области.
34-летний водитель автобуса Setra, двигаясь в направлении Житомира не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом лесовоза ЗИЛ под управлением 43-летнего местного жителя, который двигался впереди в попутном направлении. От удара из грузовика начали высыпаться деревянные бревна, некоторые из них протаранили лобовое стекло автобуса и влетели вглубь салона.
В автобусе на момент ДТП находилось 38 пассажиров. прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь доставила шесть пострадавших в Новоград-Волынской больницу.
Читай также: В Харькове Toyota Camry на переходе сбила насмерть 17-летнего парня“В большинстве диагностированы ушибы, ссадины, резаные раны и другие травмы и назначено амбулаторное лечение. 56-летнюю женщину, жительницу Тернопольщины, госпитализировали с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, контузия левого глаза“, - сообщили в полиции.
Пострадавшие - жители Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Напомним, во Львовской области столкнулись микроавтобус и автопоезд.