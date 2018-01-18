Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия - агрессор и оккупант: Рада приняла закон по Донбассу

Комментариев: 19
Принят резонансный закон о деоккупации и реинтеграции ОРДЛО, одобрено решение президента об использовании армии для возвращения захваченных территорий.
Рада приняла во втором чтении законопроект №7163 "о деоккупации и реинтеграции",
Рада приняла во втором чтении законопроект №7163 "о деоккупации и реинтеграции",
Getty Images

Верховная Рада законодательно признала Российскую Федерацию агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента Петра Порошенко об использовании Вооруженных Сил Украины для освобождения захваченной гибридной российской армией территории Донбасса. Об этом из зала заседаний парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

Читай также: Тымчук объяснил, почему Рада не признала ЛДНР террористами

За законопроект №7163, который для удобства в СМИ принято называть документом “о деоккупации и реинтеграции“, во втором чтении и в целом проголосовали 280 народных депутатов.

Принятым законом Рада одобряет решение президента об использовании ВСУ и других военными формирований для сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Читай также: Рада не признала ДНР и ЛНР террористическими организациями: кто и как голосовал

“Закон действует без вреда для неотъемлемого и суверенного права Украины на временно оккупированную РФ территорию АР Крым и Севастополя“, - сказано в заключительных положениях.

В документа прописаны цели государственной политики: освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, защита прав и свобод физических и юридических лиц, обеспечение независимости и территориальной целостности Украины.

РФ как страна-оккупант по IV Гаагской и IV Женевской конвенциям несет ответственность за защиту прав гражданского населения на оккупированных территориях и обязана создать необходимые условия для его жизнедеятельности. На Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Читай также: Стало известно, как ЛДНР будут называть в законе о Донбассе

Факт окончательного вывода вооруженных формирований устанавливается главами Минобороны и МВД. Они подают представление президенту, который принимает соответствующее решение.

Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению агрессии РФ, командующий объединенных сил. Его назначает президент по представлению начальника Генштаба. Командующий реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб, который планирует, организует и контролирует отражение агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей.

Читай также: Девять стран Европы призвали Россию уйти из Донбасса

Военнослужащие и правоохранители, задействованные в отражении российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, имеют право применять оружие и спецсредства к правонарушителям, задерживать нарушителей, проверять документы, вещи и автомобили граждан, временно ограничивать движение транспорта и пешеходов. Также они получают право заходить в жилые помещение и на земельные участки граждан для выполнения заданий по отражению российской агрессии, использовать для этих целей автомобили граждан при их согласии.

Напомним, в первом чтении этот законопроект одобрили 6 октября 2017 года. В ноябре парламентский комитет по нацбезопасности и обороне утвердил окончательный вариант текста для рассмотрения его во втором чтении.

12 декабря в ООН заявили, что в законопроекте “не хватает четкости“ в вопросах защиты прав и свобод человека. Омбудсмен также увидела некоторые проблемы. Позднее были опубликованы тексты документов.

Поделись:
Теги: Донбасс, законопроект, реинтеграция Донбасса, закон, Верховная Рада, оккупация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (20)
Отсортировать по дате Вниз
темп    18.01.2018, 13:03
Оценка:  0
темп
Ну, все... Началось... быстрее бы всё закончилось
Витольдик    18.01.2018, 13:00
Оценка:  -3
Витольдик
отлично- жители Донбасса - это гибридные войска!
Sinobi-life    18.01.2018, 13:01
Оценка:  +2
Sinobi-life
буряты,чечены и иже с ними??? Ага,охотно верим!!!
Krotol2    18.01.2018, 12:57
Оценка:  -4
Krotol2
Ой не могу боты возбудились.Как минетос делали Раисе так и будете делать
Sinobi-life    18.01.2018, 13:00
Оценка:  0
Sinobi-life
По себе судишь???
MихасьUA    18.01.2018, 13:00
Оценка:  0
MихасьUA
Никакой толпы нет.Один,максимум два бота.Но вот аккаунтов у этой"сладкой парочки"-тьма.
Бувший_східняк    18.01.2018, 12:56
Оценка:  +2
Бувший_східняк
В это й связи вспомнилось следующее: когда мы в своих разговорах используем не нормативную лексику, это не значит, что мы ругаемся матом. Мы просто называем вещи своими именами.
Витольдик    18.01.2018, 12:54
Оценка:  -3
Витольдик
В какой именно раз?
Витольдик    18.01.2018, 12:53
Оценка:  -4
Витольдик
А когда именно напала? чтоб в календарике отметить?
Витольдик    18.01.2018, 12:53
Оценка:  -5
Витольдик
Теперь заживём!!!!
v_s03    18.01.2018, 12:55
Оценка:  0
v_s03
А до этого ты что плохо жила?
Витольдик    18.01.2018, 12:56
Оценка:  0
Витольдик
а теперь так вообще: єтож все РФ и корь, и дорогая комуналка, и зп ниже плинтуса!
Витольдик    18.01.2018, 12:55
Оценка:  -1
Витольдик
А че минусуем? не заживем???
MихасьUA    18.01.2018, 12:48
Оценка:  -7
MихасьUA
И что теперь?Разрыв дипотношений?Объявление войны?Или традиционный минетос всем подряд после криков"весь мир с нями"?
Бувший_східняк    18.01.2018, 12:53
Оценка:  +2
Бувший_східняк
А, по-твоему надо стать на колени, посыпать голову пеплом и идти с челобитными к карлу в Кремль?
MихасьUA    18.01.2018, 12:57
Оценка:  -2
MихасьUA
Как можно стать на колени,не прекращая на этих коленях стоять вот уже четвёртый год?
Krotol2    18.01.2018, 12:47
Оценка:  -5
Krotol2
Приняли очередной тупой закон.Ну теперь заживем
Бувший_східняк    18.01.2018, 12:15
Оценка:  +7
Бувший_східняк
Наконец-то раздуплились...
karfagen111    18.01.2018, 12:30
Оценка:  -6
karfagen111
и приняли закон ни очем

ПУСТЫШКА
flomaster77    18.01.2018, 12:34
Оценка:  +9
flomaster77
Ну как ни о чем, теперь раися автоматически не может принимать участие в миротворческом контингенте на Донбассе, и ее мнение не будет приниматься во внимание.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь