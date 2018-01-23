Климкин прокомментировал предложение Кремля по возврату кораблей

Министерство иностранных дел не будет принимать никаких решений, которые могли бы ослабить политическую или юридическую позицию Украины.

Павел Климкин: Оружие должно возвращаться после установления мира Getty Images

Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма. Об этом на пресс-клнференции заявил глава МИД Украины, сообщает РИА Новости.

Читай также: Жест доброй воли - Песков о решении вернуть технику из Крыма

По словам Климкина, оружие должно возвращаться после установления мира.

“Есть ключевая конвенция 1907 года Гаагская конвенция 53 статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира… У нас нет никакого диалога ни по каких вопросам, которые касаются статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию“, - подчеркнул Климкин на пресс-конференции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

Читай также: Заберем вместе с Крымом: Ильенко об украинских кораблях у оккупантов

Тогда в ВМСУ заявили, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.