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Климкин прокомментировал предложение Кремля по возврату кораблей

Комментариев: 2
Министерство иностранных дел не будет принимать никаких решений, которые могли бы ослабить политическую или юридическую позицию Украины.
Павел Климкин: Оружие должно возвращаться после установления мира
Павел Климкин: Оружие должно возвращаться после установления мира
Getty Images

Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма. Об этом на пресс-клнференции заявил глава МИД Украины, сообщает РИА Новости.

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По словам Климкина, оружие должно возвращаться после установления мира.

“Есть ключевая конвенция 1907 года Гаагская конвенция 53 статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира… У нас нет никакого диалога ни по каких вопросам, которые касаются статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию“, - подчеркнул Климкин на пресс-конференции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

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Тогда в ВМСУ заявили, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

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Теги: Россия, Крым, корабль, флот, Климкин, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    23.01.2018, 00:18
Оценка:  0
BabaYul
То отдайте, то не отдавайте. Доиграются эти деятели до того, что россияне под охраной флота отбуксируют эти ржавые калоши и затопят на рейде одесского порта.
petrovka21    23.01.2018, 00:18
Оценка:  0
petrovka21
почему не на рейде Севастополя?
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