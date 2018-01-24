Россия готовилась к войне против Украины еще в 2012 году - Парубий

Андрей Парубий заявил в суде, что с 2012 года на юге Украины сформировалась сеть, контролируемая спецслужбами РФ.

Во время допроса в Оболонском суде (Киев) по делу о госизмене экс-президента Януковича, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что подготовка к вооруженной агрессии России в Украине началась еще с 2012 года.

Об этом передает Громадское.

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Парубий сослался на данные, которыми располагал в тот момент, будучи во время аннексии Крыма секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

“С 2012 года на юге Украины сформировалась сеть, контролируемая спецслужбами Российской Федерации. Они готовили детальные сценарии и планы захвата местных органов власти и захват государственных учреждений. Эта сеть существовала, в частности, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской и Николаевской областях“, - сказал Парубий.

Он добавил, что письмо Януковича к Путину стало сигналом к началу “активизации агентурной сети спецслужб РФ в Украине“.

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Председатель Рады заявил, что весной 2014 года Украина ожидала российскую агрессию почти по всей сопряженной границе, в том числе, с территории Беларуси.

“Мы осознавали, что российские войска находятся почти на всех границах, со стороны Беларуси в том числе. Черниговское направление считалось наиболее опасным, поскольку оттуда Вооруженным силам РФ было бы удобнее всего начать военную агрессию“, - подчеркнул он.

Напомним, 17 января на допросе в Оболонском суде, бывший и.о. министра иностранных дел, а теперь посол в Польше Андрей Дещица заявил, что письмо Януковича к Путину было попыткой оправдать агрессию России в Крыму. 18 января бывший охранник Януковича рассказал о бегстве экс-президента.