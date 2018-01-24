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Россия готовилась к войне против Украины еще в 2012 году - Парубий

Комментариев: 4
Андрей Парубий заявил в суде, что с 2012 года на юге Украины сформировалась сеть, контролируемая спецслужбами РФ.
Письмо Януковича стало сигналом для начала, считает Парубий
Письмо Януковича стало сигналом для начала, считает Парубий
УНИАН

Во время допроса в Оболонском суде (Киев) по делу о госизмене экс-президента Януковича, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что подготовка к вооруженной агрессии России в Украине началась еще с 2012 года.

Об этом передает Громадское.

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Парубий сослался на данные, которыми располагал в тот момент, будучи во время аннексии Крыма секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины. 

“С 2012 года на юге Украины сформировалась сеть, контролируемая спецслужбами Российской Федерации. Они готовили детальные сценарии и планы захвата местных органов власти и захват государственных учреждений. Эта сеть существовала, в частности, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской и Николаевской областях“, - сказал Парубий.

Он добавил, что письмо Януковича к Путину стало сигналом к началу “активизации агентурной сети спецслужб РФ в Украине“.

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Председатель Рады заявил, что весной 2014 года Украина ожидала российскую агрессию почти по всей сопряженной границе, в том числе, с территории Беларуси.

“Мы осознавали, что российские войска находятся почти на всех границах, со стороны Беларуси в том числе. Черниговское направление считалось наиболее опасным, поскольку оттуда Вооруженным силам РФ было бы удобнее всего начать военную агрессию“, - подчеркнул он.

Напомним, 17 января на допросе в Оболонском суде, бывший и.о. министра иностранных дел, а теперь посол в Польше Андрей Дещица заявил, что письмо Януковича к Путину было попыткой оправдать агрессию России в Крыму. 18 января бывший охранник Януковича рассказал о бегстве экс-президента.

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Теги: Россия, война, Украина, Крым, агрессия, Парубий
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Комментариев (4)
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Woodbrother    24.01.2018, 12:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Вообще то готовится к агрессии против нашей страны россия начала еще с 2004 года . Именно тогда были приняты законы о применении армии за границей, пересмотрена соответствующим образом военная доктрина и начато формирование частей вторжения - зеленых человечков ( ныне покойных ) .
fulminate    24.01.2018, 12:54
Оценка:  +1
fulminate
В 2004 начали шатать базу в крыму в ответ на завышенную цену газа. И путин уступил. А янык, придя к власти, первым делом продлил аренду ЧМ РФ в крыму, даже не торговавшись...
tulchanin    24.01.2018, 12:32
Оценка:  -2
tulchanin
А чегож не напали ? Логика то где ?
Или столкнувшись с "боеготовыми частями ВСУ", "упорным сопротивлением" и "огромными потерями" в Крыму, передумали нападать на другие области ?
Бувший_східняк    24.01.2018, 12:32
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Ты ищешь логику? Спроси у кремлёвского гнома.
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