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Волкер провел "интересный разговор" с Левочкиным и Бойко

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Спецпредставитель США отметил, что имел с депутатами из Оппоблока "интересный разговор".
Волкер встретился с Бойко и Левочкиным
Волкер встретился с Бойко и Левочкиным

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время визита в Киев встретился с народными депутатами из фракции Оппозиционного блока. Об этом Волкер 24 января сообщил на своей странице в Twitter.

“Был интересный разговор и общее стремление к миру и нормализации в Донбассе“, - написал Волкер, опубликовав совместное фото с депутатом Сергеем Левочкиным и главой фракции Оппоблока Юрием Бойко.

Ранее Волкер встретился с президентом Петром Порошенко, главой Генштаба Виктором Муженко, секретарем СНБО Александром Турчиновым, с министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом.

Также спецпредставитель Госдепа заявлял, что Украина должна быть готова предоставить особый статус Донбассу и амнистировать сепаратистов.

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Теги: Волкер, Левочкин, Бойко
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