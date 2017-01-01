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На Днепропетровщине нашли больницу, в которой силой держали 13 человек

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Центр в селе Васильевка Солонянского района обнаружили во время расследования уголовного производства по факту лишения свободы 23-летнего гражданина.
Одному из сотрудников учреждения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления
Одному из сотрудников учреждения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления
mvs.gov.ua

В селе Васильевка Солонянского района Днепропетровской области обнаружен реабилитационный центр, где против воли удерживались 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в понедельник, 29 января.

"В январе 2018 года во время досудебного расследования по уголовному производству по факту лишения свободы 23-летнего гражданина правоохранительными органами установлено, что он незаконно удерживался в реабилитационном центре в с.Васильевка Солонянского района против его воли", – говорится в сообщении.

Кроме молодого человека, отметили в прокуратуре, по указанному адресу были обнаружены еще 12 человек, которые также незаконно содержались в указанном учреждении.

Прокуратура открыла уголовное производство, одному из сотрудников учреждения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, устанавливаются другие причастные к преступлению лица. 

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Теги: Генпрокуратура, прокуратура, Днепропетровская область, реабилитация
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Источник: korrespondent.net

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