Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцев предупредили об уголовной ответственности за "бандеризацию"

Комментариев: 12
Закон о запрете так называемой “бандеровской идеологии“ распространяется и на граждан других государств.
Польша может требовать экстрадиции "бандеровцев"
Польша может требовать экстрадиции "бандеровцев"
EPA/UPG

Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович пояснил, что принятый в Польще закон о запрете идеологии “бандеровцев“ распространяется не только на территорию самой Польши.

Теоретически, за прославление украинских националистов прокуратура РП может возбудить уголовное дело против граждан других государств, в том числе Украины, а потом отправить запрос Киеву на экстрадицию подозреваемых.

Читай также: МИД Украины отреагировал на польский закон о “бандеровской идеологии“

“Ответственность распространяется не только на граждан РП, но и на иностранцев, которые даже не находятся на территории Польши (статья 55 b). То есть, написал / сказал что-то неправильное с точки зрения польской власти, даже не на территории Польши, ИНН возбуждает уголовное дело, а дальше даже через Интерпол можно подавать запросы на экстрадицию“, – объяснил он в своем Facebook.

Напомним, 26 января польский Сейм принял закон о запрете пропаганды так называемой “бандеровской идеологии“.За отрицание “преступлений бандеровцев“ тепер предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет. Позже в МИД Польши объяснили, что новый закон касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные “коллаборационистами нацистского режима“.

Поделись:
Теги: Польша, Багндера, закон, уголовная ответственность, бандеровцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
Боцман__Кобза    30.01.2018, 13:38
Оценка:  -11
Боцман__Кобза
Ну куда они лезут?! ЕС и так на Польшу косо смотрит. А тут еще и это. Это явная ксенофобская тенденция.
Peyot    30.01.2018, 13:38
Оценка:  -9
Peyot
ой да отменят они эту популистскую туфту... вспомни надавно бегал у них там важный минитр раздувал Украинофобию по теме преступлений Биндеров. И где он? за месяц списали...
Боцман__Кобза    30.01.2018, 13:02
Оценка:  -6
Боцман__Кобза
В Германии 88-летнюю жительницу Северный Рейн – Вестфалия Урсулу Хафербек суд приговорил к шести месяцам тюрьмы за отрицание Холокоста.
Немку уже пять раз судили по аналогичным обвинениям.
Боцман__Кобза    30.01.2018, 13:03
Оценка:  -6
Боцман__Кобза
Начиная с 2015 года она уже не менее пяти раз была приговорена к лишению свободы, однако приговоры не вступили в силу, поскольку она их оспаривала. В августе 2017 года Хафербек была приговорена к двум годам тюрьмы за отрицание преступлений нацистского режима.
    30.01.2018, 13:38
Оценка:  +6
Прекрасный закон,который со сменой власти не мешало бы принять и в Украине
Peyot    30.01.2018, 13:38
Оценка:  -7
Peyot
знаешь думаю примерно 70% украинцев узнали что они бандеровцы именно из твоего кремля, а уже потом узнали что такой был Бандера))))
Боцман__Кобза    30.01.2018, 13:05
Оценка:  -6
Боцман__Кобза
Безымянному. Этот закон уничтожает право человека на свободу мнения и на право свое мнение защищать. А это и есть самый натуральный фашизм.
СерыйКыць    30.01.2018, 13:22
Оценка:  +3
СерыйКыць
Расскажи про фашизм тем,кто запретил КПУ,наплевав на мнение миллионов собственных граждан.
Боцман__Кобза    30.01.2018, 13:28
Оценка:  -4
Боцман__Кобза
Коммунистическая идеология лживая и античеловечная.
СерыйКыць    30.01.2018, 13:32
Оценка:  +3
СерыйКыць
Это ты так решил.А я так не считаю.И миллионы моих сограждан,голосовавших за КПУ,так не считают.А вот идеология твоих хозяев,которые ныне при власти,действительно лживая и античеловечная.
Боцман__Кобза    30.01.2018, 13:50
Оценка:  0
Боцман__Кобза
2 СерыйКыць

В отличие от тебя, у меня нет хозяина.А что касается миллионов - на выборах 2014 года за КПУ проголосовало всего 611 тыс. избирателей. Ну и где твои "миллионы". А вот против коммунистов действительно проголосовали миллионы. Так что ты все ставишь с ног на голову.
СерыйКыць    30.01.2018, 13:21
Оценка:  +4
СерыйКыць
Правильный закон!Только вот куда бандерофилы теперь поедут на заработки?Россия им не рада,Польша вообще готова за решетку упрятать...Зрада!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь