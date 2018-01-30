Украинцев предупредили об уголовной ответственности за "бандеризацию"
Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович пояснил, что принятый в Польще закон о запрете идеологии “бандеровцев“ распространяется не только на территорию самой Польши.
Теоретически, за прославление украинских националистов прокуратура РП может возбудить уголовное дело против граждан других государств, в том числе Украины, а потом отправить запрос Киеву на экстрадицию подозреваемых.
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“Ответственность распространяется не только на граждан РП, но и на иностранцев, которые даже не находятся на территории Польши (статья 55 b). То есть, написал / сказал что-то неправильное с точки зрения польской власти, даже не на территории Польши, ИНН возбуждает уголовное дело, а дальше даже через Интерпол можно подавать запросы на экстрадицию“, – объяснил он в своем Facebook.
Напомним, 26 января польский Сейм принял закон о запрете пропаганды так называемой “бандеровской идеологии“.За отрицание “преступлений бандеровцев“ тепер предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет. Позже в МИД Польши объяснили, что новый закон касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные “коллаборационистами нацистского режима“.
Немку уже пять раз судили по аналогичным обвинениям.
В отличие от тебя, у меня нет хозяина.А что касается миллионов - на выборах 2014 года за КПУ проголосовало всего 611 тыс. избирателей. Ну и где твои "миллионы". А вот против коммунистов действительно проголосовали миллионы. Так что ты все ставишь с ног на голову.