Украинцев предупредили об уголовной ответственности за "бандеризацию"

Закон о запрете так называемой “бандеровской идеологии“ распространяется и на граждан других государств.

Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович пояснил, что принятый в Польще закон о запрете идеологии “бандеровцев“ распространяется не только на территорию самой Польши.

Теоретически, за прославление украинских националистов прокуратура РП может возбудить уголовное дело против граждан других государств, в том числе Украины, а потом отправить запрос Киеву на экстрадицию подозреваемых.

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“Ответственность распространяется не только на граждан РП, но и на иностранцев, которые даже не находятся на территории Польши (статья 55 b). То есть, написал / сказал что-то неправильное с точки зрения польской власти, даже не на территории Польши, ИНН возбуждает уголовное дело, а дальше даже через Интерпол можно подавать запросы на экстрадицию“, – объяснил он в своем Facebook.

Напомним, 26 января польский Сейм принял закон о запрете пропаганды так называемой “бандеровской идеологии“.За отрицание “преступлений бандеровцев“ тепер предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет. Позже в МИД Польши объяснили, что новый закон касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные “коллаборационистами нацистского режима“.