"Доска позора": в реестре уже более 75 тысяч должников алиментов

В реестр заносятся все, кто имеет задолженность выплат за 3 месяца.

В Едином реестре должников алиментов, который заработал 5 февраля, обнародована информация по более чем 75 тысячам отцов.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

“Это те лица, которые имеют долг по уплате алиментов свыше 3 месяцев. В этом реестре уже более 75 тыс. Электронных записей по таким должникам“, - рассказал министр.

Петренко отмечает, что реестр удобен в пользовании - там можно найти должника, введя его фамилию и имя.

Министр рекомендует в первую очередь женщинам, обращаться в реестр, чтобы дать оценку своему возможному спутнику жизни.

Читай также: Украинские суды уравняют права отца и матери на ребенка “Я предлагаю и женщинам, и представителям бизнеса, любому гражданину пользоваться этим реестром для того, чтобы дать оценку возможному контрагенту или возможному спутнику жизни, с которым вы хотите начать отношения. Очень прошу, в первую очередь женщин, обращать внимание на этот реестр, чтобы не попасть в подобную ситуацию, как попали эти дети, которые фактически являются заложниками безответственности одного из родителей“, - отметил Петренко. “Я предлагаю и женщинам, и представителям бизнеса, любому гражданину пользоваться этим реестром для того, чтобы дать оценку возможному контрагенту или возможному спутнику жизни, с которым вы хотите начать отношения. Очень прошу, в первую очередь женщин, обращать внимание на этот реестр, чтобы не попасть в подобную ситуацию, как попали эти дети, которые фактически являются заложниками безответственности одного из родителей“, - отметил Петренко.

Он надеется, что со временем в реестре будет гораздо меньше соответствующих записей, гораздо меньше фамилий тех людей, которые сейчас фактически попали на такую ​​“доску позора“.