Контрактникам ВСУ начнут компенсировать аренду жилья

Ранее государство компенсировало затраты на жилье только офицерскому составу и курсантам военных ВУЗов.

Контрактникам ВСУ будет выплачиваться компенсация стоимости аренды жилья, если военная часть не может поселить их в казарму или общежитие. Соответствующее изменения в законодательство приняла в четверг, 8 февраля, Верховная Рада Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что нововведение распространяется на рядовых, сержантов и старшин. Раньше компенсация выплачивалась только офицерскому составу и курсантам.

За соответствующий закон о внесении изменений в ст.12 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей проголосовали 230 народных депутатов.

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Согласно документу, если невозможно обеспечить размещение в казармах и общежитиях военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту, военная часть обязана арендовать для них жилье либо по желанию военнослужащих выплачивать денежную компенсацию за съем жилья.

Согласно пояснительной записке, реализация принятого закона потребует дополнительных расходов. По предварительным подсчетам, ориентировочная потребность составит более 786 млн грн.

Между тем в сопроводительных документах отмечается, что законодательная инициатива прошла согласование с рядом ведомств - замечания СБУ были учтены, а Министерства финансов - не учтены.

Напомним, 7 февраля военные пенсионеры Николаева вышли на митинг.