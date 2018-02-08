Турчинов отказался отвечать на агрессию в Крыму - Замана

По словам Заманы, в период с 25 января по 5 февраля 2014 года разведка военно-морских сил сообщала конкретные факты о переброске в Крым российских военных.

Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что в феврале 2014 года на тот момент и.о. президента Александр Турчинов якобы отказался от силового ответа на оккупацию Россией Крыма по просьбе “западных друзей“. Об этом Замана рассказал на допросе 8 февраля по делу о государственной измене Виктора Януковича, сообщает Украинская правда.

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“28 февраля (2014 года - ред.) был вызван на заседание СНБО в ВР. Выступил Тенюх, сказал, что ВСУ не готовы для отражения агрессии, выступил премьер, в конце где-то Голомша выступал, я попросил слово. Но мои предложения остались без реализации“, - сказал Замана.

По его словам, он имел жесткий разговор с Турчиновым. “Сказал, что там наши люди, надо дать посыл, что за них будем бороться и не бросим их. И услышал, что наши западные друзья предлагают не делать резких шагов, и поэтому мы на агрессию отвечать не будем, постараемся политическими шагами урегулировать эту ситуацию“, - сказал Замана.

Бывший командующий ВСУ рассказал, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года, когда Янукович еще был президентом.

По словам Заманы, в период с 25 января по 5 февраля 2014 года разведка военно-морских сил сообщала конкретные факты о переброске в Крым военных БТРов-82, а также об усилении группировки черноморского флота.

Он заявил, что поставил задачу о подготовке сил немедленного реагирования. Речь шла об аэромобильных войсках, силах спецназначения, подготовке учений, переброске сил личного состава, командного состава на территорию Крыма и Черновицкой области, что, по его словам, было сделано.

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Замана добавил, что о присутствии российских войск в Крыму докладывал министру обороны, потому что к президенту не мог дозвониться.

По его словам, министр обороны Лебедев был проинформирован о ситуации в Крыму, потому что данные разведки сначала поступали ему.

Экс-начальник Генштаба сообщил, что после проведения учений в Крыму 5 февраля был подготовлен план об усилении обороны, часть сил и средств оставили в Крыму, другие вернули в места постоянной дислокации.

“Что касается Крыма, в дальнейшем я докладывал на заседании Верховной Рады 23 февраля, когда меня назначили уполномоченным по вопросам Минобороны. Я там четко заявил, что активизировались сепаратистские настроения в Крыму и смежных с Украиной государствах, необходимо принять меры, и вооруженные силы готовы к развитию непредсказуемых событий“, - рассказал Замана.

Также он отметил, что был против назначения Турчиновым министром обороны Игоря Тенюха, так как он якобы не знаком с ситуацией в ВСУ.

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Кроме того Замана заявил, что Янукович, будучи президентом Украины, по закону не имел права просить Россию о введении войск.

На вопрос стороны обвинения, имеет право президент Украины обращаться к руководству другого государства об использовании ее войск в своей стране, свидетель ответил: “Кроме тех случаев, когда принят закон Верховной Радой, это - учения и прочее, самостоятельно он этого делать не может“.

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Ранее в суде Тенюх заявлял, что выступал за полномасштабную военную операцию в Крыму, но на заседании СНБО против выступила Юлия Тимошенко, а применить боевую авиацию ему не позволили.

В свою очередь, Арсений Яценюк в качестве свидетеля говорил, что Турчинов давал устное распоряжение военным применять оружие для защиты военных объектов в Крыму.

