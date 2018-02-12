Саакашвили депортирован. Все подробности

Бывшего президента Грузии и главу Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили выдворили из Украины и отправили в Польшу, откуда он собственно и прорвался в Украину осенью 2017 года.

Приключения Михаила Саакашвили в Украине, похоже, закончились. На время, так точно. Его депортировали из страны.

Пока Саакашвили уже почти прилетел в Польшу, можно вспомнить о его похождениях в Украине. Летом 2017 года его лишили украинское гражданства из-за предоставления недостоверной информации при подаче документов на его получение. Якобы Саакашвили не указал, что против него в Грузии заведено уголовное дело. После этого Саакашвили прорвался в Украину, организовывал митинги и шествия, требовал отставки президента Петра Порошенко, подозревался в государственном перевороте.

Корреспондент.net собрал информацию о депортации Саакашвили.

Захват и вывоз

Около 15:00 в понедельник, 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане "Cулугуни" в Музейном переулке, и увезли в неизвестном направлении.

Позже, В Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу.

"Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции привели к исполнению решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", - сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он отметил, что во время выполнения процедуры на правоохранителей набросились неизвестные из окружения Саакашвили и поэтому они вынуждены были защищаться, и применили силовую поддержку.

Также Слободян добавил, что экс-президента Грузии выдворили из Украины с соблюдением всех юридических формальностей в соответствии с судебными решениями, которые признали, что он находился не территория Украины незаконно.

По данным СМИ, Саакашвили вывезли из аэропорта "Борисполь" чартерным самолетом, который около 17.45 должен был приземлиться в аэропорту им. Ф. Шопена в Варшаве.

Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии, как нарушителя украинской границы.

Сторонники Саакашвили пытались блокировать столичные аэропорты, но не успели.

Комментарии

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко возмутилась выдворением Саакашвили за пределы Украины и призвала президента Петра Порошенко "остановить эту расправу".

"Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел", - обратилась она к Порошенко.

Она призвала главу государства "немедленно освободить Саакашвили и оставить в покое его семью".

Интересно, что буквально накануне выдворения Саакашвили было опубликовано интервью Порошенко австрийской прессе, в котором он заявил, что не хотел бы его высылки из страны.

"Саакашвили не является гражданином Украины. Он тоже не является украинским политиком, потому что по нашему законодательству он должен быть гражданином (Украины), чтобы иметь возможность заниматься здесь политикой", - сказал Порошенко.

"Он нарушил украинский закон. Он был осужден в Грузии. В мои обязанности как президента не входит решать, что с ним случится. Его можно было бы выслать, хотя я бы этого не хотел", - добавил он.

Президент отметил, что вопросом экстрадиции Саакашвили должны заниматься государственная миграционная и пограничная службы, на которые он "не хочет влиять".

Уже вещает из Варшавы

Саакашвили заявил, что на его выдворение из Украины нужно реагировать спокойно.

"Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. На их разводки надо реагировать правдой. Они лгут. Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину ", - сказал он.

"Мы обязательно их победим. То что они сегодня сделали, это их поражение", - сказал Саакашвили.