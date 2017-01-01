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САП завершила расследование по Полякову и Розенблату

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С 19-го февраля адвокаты подозреваемых начнут знакомиться с материалами уголовного производства.
Депутатов подозревают в коррупции
Депутатов подозревают в коррупции
УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства против народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которых подозревают в коррупции.

Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Полякова Ярослав Билявский.

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“Да, со своей стороны подтверждаем эту информацию (о завершении расследования)“, - сказал Билявский.

По его словам, с понедельника адвокаты подозреваемых начнут знакомиться с материалами производства.

Напомним, 8 февраля Соломенский райсуд отменил депутату от Народного фронта Максиму Полякову обязательство носить электронный браслет. Ранее в октябре 2017 года следствие уточнило подозрение против народного депутата Поляков.

В октябре 2017 года сотрудники НАБУ в аэропорту Киев задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблата, который пытался бежать за границу. 

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Теги: САП, уголовное дело, Поляков, Розенблат, коррупция
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