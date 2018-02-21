Данилюк рассказал о результатах визита миссии МВФ

Украина не достигла с Международным валютным фондом окончательных договоренностей касательно Высшего антикоррупционного суда. Но визит миссии МВФ в Украину глава Минфина назвал результативным.

С 12 по 16 февраля в Киеве с визитом находилась техническая миссия МВФ

Сроки выделения очередного транша Международного валютного фонда для Украины зависят от принятия закона о Высшем антикоррупционном суде. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире 5 канала.

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У МВФ всегда простая и понятная позиция. Сроки зависят от Украины…Предпосылкой получения транша является принятие закона. Не создание самого суда (Высшего антикоррупционного), а принятия закона. Если закон не будет соответствовать требованиям МВФ, или эти требования не будут изменены, очередной транш Украине не предоставят“, - отметил Данилюк.

Он напомнил, что в период с 12 по 16 февраля в Киеве с визитом находилась техническая миссия МВФ. По его словам, этот визит был достаточно результативным, а стороны обсудили ряд вопросов.

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“Была насыщенная неделя. Обсуждали несколько вопросов. По некоторым вопросам мы продвинулись достаточно активно, по некоторым, например Антикоррупционному суду, энергетической реформе, у нас есть определенный прогресс, но окончательная договоренность не была достигнута“, - сказал Данилюк.

В то же время, по его словам, “это нормально, процесс идет“, а визит миссии МВФ в Украину Данилюк назвал результативным.

Ранее о создании Антикоррупционного суда Киеву напомнили в Европейском банке развития и реконструкции.

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Напомним, в МВФ считают, что законопроект президента Украины Петра Порошенко о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы Международного валютного фонда.