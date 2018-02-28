У Авакова нашли шикарную виллу в Италии

В 2017 году Аваков приобрел виллу на 26 комнат через фирму от Института Горшенина.

Журналисты обнаружили во владении главы МВД Арсена Авакова виллу на побережье Средиземного моря в Италии. Об этом сообщают Наши Деньги.

Читай также: Дело “рюкзаков Авакова“: суд продлил меру пресечения сыну главы МВД

По результатам проведенного расследования на основе делового и имущественного реестров Италии, журналисты выяснили, что в 2017 году Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря.

Приблизительная стоимость виллы оценивается в 774 тысячи евро. Площадь особняка составляет 566 метров, он имеет 26 комнат. Также есть бассейн и гостевой дом.

Google Maps по адресу показывает дом с бассейном nashigroshi.org

Изменения до сих пор не внесены в реестр nashigroshi.org

При приобретении виллы использовалась запутанная схема. В 2017 году фирма Avitalia S.R.L, которая принадлежит Авакову, поглотила итальянскую фирму Ferdico S.R.L. После Ferdico S.R. получила госакт на право собственности на виллу по улице Баттери в муниципалитете Сан Феличе Чирчео, Лацио, провинция Латина.

Вилла находится в Сан Феличе Чирчео, провинция Латина nashigroshi.org

Перед слиянием, владельцем итальянской фирмы стала Виолетта Амирян, дочь Ашота Амиряна - члена наблюдательного совета АО Инвестор, принадлежащего Авакову. Сам Амирян стал единственным директором Ferdico S.R.L.

Читай также: Аваков хочет убрать полицию и Нацгвардию с охраны судов

Ранее главой Ferdico S.R.L была Ирина Кужель. Членами совета директоров были Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Все трое являются соучредителями общественной организации Институт Горшенина.

Во время слияния Ferdico S.R.L с Avitalia S.R.L, уставный капитал итальянской фирмы составлял 30 тысяч евро. Таким образом, министр внутренних дел Украины за 30 тысяч евро стал владельцем недвижимости в 774 тысяч евро.

Стоит отметить, что по состоянию на февраль 2018 года вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на Ferdico S.R.L, и соответствующие изменения в итальянский реестр недвижимости были не внесены.

Напомним, 26 февраля в электронной декларации Арсена Авакова было обнаружено, что за 2017 год жена министра задекларировала доход в 56 976 679 гривен. Сам министр МВД задекларировал 1 082 323 гривны доходов.