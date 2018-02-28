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У Авакова нашли шикарную виллу в Италии

Комментариев: 3
В 2017 году Аваков приобрел виллу на 26 комнат через фирму от Института Горшенина.
При покупке виллы использовалась непростая схема
При покупке виллы использовалась непростая схема
УНИАН

Журналисты обнаружили во владении главы МВД Арсена Авакова виллу на побережье Средиземного моря в Италии. Об этом сообщают Наши Деньги.

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По результатам проведенного расследования на основе делового и имущественного реестров Италии, журналисты выяснили, что в 2017 году Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря.

Приблизительная стоимость виллы оценивается в 774 тысячи евро. Площадь особняка составляет 566 метров, он имеет 26 комнат. Также есть бассейн и гостевой дом.

Google Maps по адресу показывает дом с бассейном
Google Maps по адресу показывает дом с бассейном
nashigroshi.org
Изменения до сих пор не внесены в реестр
Изменения до сих пор не внесены в реестр
nashigroshi.org

При приобретении виллы использовалась запутанная схема. В 2017 году фирма Avitalia S.R.L, которая принадлежит Авакову, поглотила итальянскую фирму Ferdico S.R.L. После Ferdico S.R. получила госакт на право собственности на виллу по улице Баттери в муниципалитете Сан Феличе Чирчео, Лацио, провинция Латина. 

Вилла находится в Сан Феличе Чирчео, провинция Латина
Вилла находится в Сан Феличе Чирчео, провинция Латина
nashigroshi.org

Перед слиянием, владельцем итальянской фирмы стала Виолетта Амирян, дочь Ашота Амиряна - члена наблюдательного совета АО Инвестор, принадлежащего Авакову. Сам Амирян стал единственным директором Ferdico S.R.L.

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Ранее главой Ferdico S.R.L была Ирина Кужель. Членами совета директоров были Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Все трое являются соучредителями общественной организации Институт Горшенина.

Во время слияния Ferdico S.R.L с Avitalia S.R.L, уставный капитал итальянской фирмы составлял 30 тысяч евро. Таким образом, министр внутренних дел Украины за 30 тысяч евро стал владельцем недвижимости в 774 тысяч евро.

Стоит отметить, что по состоянию на февраль 2018 года вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на Ferdico S.R.L, и соответствующие изменения в итальянский реестр недвижимости были не внесены.

Напомним, 26 февраля в электронной декларации Арсена Авакова было обнаружено, что за 2017 год жена министра задекларировала доход в 56 976 679 гривен. Сам министр МВД задекларировал 1 082 323 гривны доходов.

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Теги: журналисты, Аваков, МВД, Италия, недвижимость, вилла
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Комментариев (3)
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Woodbrother    28.02.2018, 12:06
Оценка:  0
Woodbrother
А это точно его вилла ? Когда Пинзеник был главой минфина, он чем то не угодил одному южному святому юристу-олигарху. Газетки Одессы начали приписывать Пинзенику весь незаконный самострой, особенно в районе моря. Когда пинзеника сняли, заказная вонь закончилась.
САНИТАР    28.02.2018, 11:41
Оценка:  0
САНИТАР
3.14 dr
zZAVXOZz    28.02.2018, 11:34
Оценка:  -2
zZAVXOZz
Повезло мужику, какая у него жена, бизнес-вумен.
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