Порошенко: Украинцам не интересно, что скажет Янукович

Президент Петр Порошенко ответил на вопрос об анонсированной на 2 марта пресс-конференции предыдущего президента.

Порошенко: У Януковича было 4 года, чтобы объясниться и покаяться 24tv.ua

Порошенко не интересно, что скажет экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции 2 марта 2018 года. Об этом он сказал 28 февраля на пресс-конференции.

“Я скажу абсолютно честно, мне неинтересно, что говорит Янукович, неинтересно, что он делает“, - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что четыре года назад поехал в оккупированный Крым. По словам Порошенко, если Янукович считает себя президентом-беглецом, то “пусть приедет в Киев и даст показания в стране, которой он сделал столько боли“.

Президент считает, что после обращения Януковича к президенту страны-агрессору РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину большинству украинцам тоже не интересно, что скажет Янукович“.

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Напомним, 2 марта в Москве состоится пресс-конференция Януковича, который скрывается в Россииот украинского правосудия.