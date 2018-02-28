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Порошенко: Украинцам не интересно, что скажет Янукович

Комментариев: 2
Президент Петр Порошенко ответил на вопрос об анонсированной на 2 марта пресс-конференции предыдущего президента.
Порошенко: У Януковича было 4 года, чтобы объясниться и покаяться
Порошенко: У Януковича было 4 года, чтобы объясниться и покаяться
24tv.ua

 Порошенко не интересно, что скажет экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции 2 марта 2018 года. Об этом он сказал 28 февраля на пресс-конференции.

“Я скажу абсолютно честно, мне неинтересно, что говорит Янукович, неинтересно, что он делает“, - подчеркнул Порошенко. 

Он напомнил, что четыре года назад поехал в оккупированный Крым. По словам Порошенко, если Янукович считает себя президентом-беглецом, то “пусть приедет в Киев и даст показания в стране, которой он сделал столько боли“.

Президент считает, что после обращения Януковича к президенту страны-агрессору РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину большинству украинцам тоже не интересно, что скажет Янукович“. 

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Напомним, 2 марта в Москве состоится пресс-конференция Януковича, который скрывается в Россииот украинского правосудия.

 

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Теги: Янукович, Порошенко, пресс-конференция
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Комментариев (2)
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Russian-Troll    28.02.2018, 22:10
Оценка:  +3
Russian-Troll
А сам то посмотришь. Мала ли что не интересного он скажет?
Letohradek    28.02.2018, 22:11
Оценка:  -3
Letohradek
То, что скажет тупая урка, интересно таким же ватным тупарям, как и легитимный беглец.
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