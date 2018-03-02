Минимальный размер алиментов хотят повысить до 2 тыс. гривен

Соответствующая законодательная инициатива может быть внесена в парламент уже в марте.

Министерство юстиции Украины предлагает увеличить минимальный размер выплаты алиментов до 2 тысяч гривен.

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Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает LB.

“Сейчас на уровне закона установлена слишком низкая минимальная социальная норма для детей, которые получают алименты. Если отец не имеет работы или имеет минимальную зарплату, он платит около 900 гривен в пользу этого ребенка. У нас есть инициатива, чтобы эту минимальную сумму поднять хотя бы до 2 тысяч гривен, и для этого есть все обоснованные расчеты“, - сказал Петренко.

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Министр сообщил, что Минюст кроме того намерен внести инициативу о дополнительной помощи родителям, в одиночку воспитывающим ребенка, за счет предоставления различных налоговых и социальных льгот.

По его словам, при поддержке депутатов соответствующие законопроекты могут быть внесены в парламент уже в марте.

Напомним, по состоянию на 6 февраля сообщалось, что в Едином реестре должников алиментов, который заработал 5 февраля, обнародована информация по более чем 75 тысячам отцов.