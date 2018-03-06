Первый вердикт по алиментам: во Львове осудили отца-должника

Мужчине дали 120 часов общественных работ.

Обвиняемый не заботился о дочери с 2013 года depositphotos.com

Железнодорожный райсуд Львова признал 32-летнего безработного отца, оставившего своего ребенка, виновным в неуплате алиментов на общую сумму 18 129 гривен и назначил ему наказание в виде 120 часов общественных работ.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Отмечается, что мужчина должен был ежемесячно, начиная с января 2013 года, платить бывшей жене по 500 грн алиментов на содержание дочери. Однако на протяжении четырех лет, до января 2016 года, он этого не делал, в результате чего и образовалась задолженность.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание за нарушение ч.1 ст.164 УК в виде 120 часов общественных работ.

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“Это первый во Львове случай, когда суд применил новый вид ответственности за неуплату алиментов - общественно-полезные работы, оплата за которые должна непосредственно идти на погашение долга перед ребенком“, отмечает региональное издание.

Напомним, по состоянию на 6 февраля сообщалось, что в Едином реестре должников алиментов, который заработал 5 февраля, обнародована информация по более чем 75 тысячам отцов.