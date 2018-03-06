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Первый вердикт по алиментам: во Львове осудили отца-должника

Комментариев: 5
Мужчине дали 120 часов общественных работ.
Обвиняемый не заботился о дочери с 2013 года
Обвиняемый не заботился о дочери с 2013 года
depositphotos.com

Железнодорожный райсуд Львова признал 32-летнего безработного отца, оставившего своего ребенка, виновным в неуплате алиментов на общую сумму 18 129 гривен и назначил ему наказание в виде 120 часов общественных работ.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Отмечается, что мужчина должен был ежемесячно, начиная с января 2013 года, платить бывшей жене по 500 грн алиментов на содержание дочери. Однако на протяжении четырех лет, до января 2016 года, он этого не делал, в результате чего и образовалась задолженность.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание за нарушение ч.1 ст.164 УК в виде 120 часов общественных работ.

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“Это первый во Львове случай, когда суд применил новый вид ответственности за неуплату алиментов - общественно-полезные работы, оплата за которые должна непосредственно идти на погашение долга перед ребенком“, отмечает региональное издание.

Напомним, по состоянию на 6 февраля сообщалось, что в Едином реестре должников алиментов, который заработал 5 февраля, обнародована информация по более чем 75 тысячам отцов.

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Теги: алименты, отец, мать одиночка, Минюст, ребенок, общественные работы
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Комментариев (5)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    06.03.2018, 11:11
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Сильно 4года не платил, потом 120 часов общественных работ. И гуляй Вася.
Так после этого решкния суда мноние перестанут платить алименты.
Василище    06.03.2018, 11:30
Оценка:  0
Василище
"общественно-полезные работы, оплата за которые должна непосредственно идти на погашение долга перед ребенком“,
Хюндай    06.03.2018, 11:49
Оценка:  0
Хюндай
Сам себе вериш ?
Света    06.03.2018, 10:53
Оценка:  +6
Света
Т.е. за 120 часов он отработает долг в 18129грн. 18129/120=151,075грн/час. Или 151,075х8=1208,6грн/день. После данного решения суда есть ли какая-то причина платить элементы?
Dnepr_Dnepr    06.03.2018, 11:31
Оценка:  +2
Dnepr_Dnepr
так можно и долги перед кредиторами погашать, надеюсь это войдет в практику)
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