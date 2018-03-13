Савченко может сбежать в Россию - Тетерук

Савченко поддерживает тесные отношения с Рубаном, которого "повязали" с крупной партией оружия из ОРДЛО. Обоих связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Народный депутат Надежда Савченко, связанная с недавно арестованным Владимиром Рубаном, покинула территорию Украины и может находиться в РФ.

Такое мнение высказал LB.ua заявил заместитель главы фракции Народный фронт и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

“Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев - вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины“, - заявил он.

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Напомним, Арьев - вице-президент ПАСЕ. Вечером 12 марта в Фейсбуке он написал, что ПАСЕ на этой неделе работает в комитетах в Париже, а не в Страсбурге, где (как уверяет пресс-служба нардепа) находится Савченко. Также напомним, что Савченко больше не представляет Украину в ПАСЕ - депатута исключили еще в конце 2016 года.

Тем временем, на странице Савченко в Фейсбуке появились фото депутата на сессии ПАСЕ в Страсбурге, которой нет.

Тетерук допускает, что Савченко покинула Украину именно из-за скандала с задержанием Владимира Рубана и вызовом на допрос в СБУ. Он погалает, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины.

“И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора“ - добавил депутат.

Еще один член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны и нардеп Народного фронта Юрий Береза заявил, что “Надя-торпеда“ очень предсказуема и поэтому делает все, чтобы оттянуть встречу с украинскими спецслужбами.

“Естественно, с этой целью она покинула Украину. Не сомневаюсь, что после такой беседы с нашими спецслужбами будут все основания для лишения ее депутатской неприкосновенности. Уверен, что голосов за это решение в сессионном зале будет больше, чем достаточно. Она для нас давно предатель национальных интересов, который играет на стороне России“, - считает парламентарий.

Напомним, что Савченко - единственный депутат, который пришел на заседание суда, который выбирал меру пресечения Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов.

Год назад Савченко тайно ездила в ОРДО и встречалась с боевиками, что вызвало большой скандал. Сама депутат назвала этой “спецоперацией“, которую организовал Рубан. Обоих СМИ связывают с оппозиционным политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком, который является кумом российского президента Владимира Путина.