Медреформа: для школьников и студентов отменили медкарты

Хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству.

13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации. Так медкарта теперь будет не нужна для ребенка для поступления в школу или детский сад. Не будет и “медицинской карты студента“ - только общая амбулаторная карта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Читай также: Факты и мифы. Что надо знать о медицинской реформе

С 13 марта отменяется форма № 025-3 / о Медицинская карта студента - теперь у всех студентов будет обычная амбулаторная карта. Таким образом, с запуском реформы в городах, студенты, которые там учатся, смогут выбрать любого семейного врача или терапевта по месту фактического проживания, подписать с ним декларацию и получать все услуги вместе с любыми необходимыми справками о состоянии здоровья.

“Студенческие поликлиники, которые существуют сейчас, будут конкурировать за пациентов на общих условиях“, - отмечают в Минздраве.

Также с 13 марта медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад является ненужной.

Медики Украины ежегодно заполняли до миллиона медицинских карточек ребенка (026 / у), которые требовали для принятия в детский сад и школу. Этот документ на 8 страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детских садах.

Читай также: Москаль высказался о медицинской реформе Супрун

“Хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого избрали его родители, подписав соответствующую декларацию“, - подчеркивают в ведомстве.

Порядок осмотра детей в учебные заведения также ждут изменения, о которых в министерстве проинформируют позже.

Напомним, 30 января вступил в силу закон о медреформе.