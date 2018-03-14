За секс с детьми младше 16 лет будут сажать на 5 лет

Половой контакт по обоюдному согласию между совершеннолетним и лицом, не достигшим 16-летнего возраста, является отныне криминалом.

В среду, 14 марта, Верховная Рада приняла за основу законопроект №6070 О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает Украинская правда.

Читай также: Под Харьковом педофил пытался похитить ребенка на глазах у отца

Законом устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия (16 лет), что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также убирается необходимость в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего лица, в случае преступления.

“Естественные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок“, - говорится в принятом законопроекте.

Читай также: Суд Киева на 14 лет посадил отца-насильника девочки-инвалида

Если сношения совершены близкими родственниками или членами семьи, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За эксплуатацию несовершеннолетних в секс-услугах теперь будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 14 января первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил о необходимости создать открытый реестр педофилов.