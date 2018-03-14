Мы вам спуску не дадим - Гройсман о неплательщиках алиментов

Премьер подчеркнул, что семейные ценности и поддержка детей являются приоритетом.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина заявил, что неплательщики алиментов будут жестоко преследоваться и объявил их “врагами правительства“.

Об этом сообщает Украинская правда.

“Я хочу сказать совершенно четко всем тем, кто не платит алименты: мы будем жестко вас наказывать. Будем создавать максимальные ограничения, чтобы вы чувствовали, что вам жизни нет без того, чтобы вы платили деньги своим детям, беспокоились об их благополучии“, - сказал премьер.

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Премьер подчеркнул, что семейные ценности и поддержка детей являются приоритетом.

“Если не платите деньги, знайте, что вы в лице правительства и премьер-министра имеете врагов. Мы вам спуску не дадим“, - заключил Гройсман.

Напомним, 6 марта Железнодорожный райсуд Львова признал 32-летнего безработного отца, оставившего своего ребенка, виновным в неуплате алиментов и назначил ему наказание. Ранее, 2 марта, Министерство юстиции Украины предложило увеличить минимальный размер выплаты алиментов до 2 тысяч гривен.

В феврале министр юстиции Павел Петренко заявил, что за несколько недель действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, количество объявленных в розыск людей выросло с 6 до 8 тысяч человек.