Депутатов могут обязать сдавать оружие на входе в Раду

В Верховной Раде обсуждают необходимость обязать политиков сдавать оружие на входе.

16 марта 2018 года член регламентного комитета Владимир Арешонков заявил, что теперь депутаты должны сдавать оружие на входе в Верховную раду. Эту информацию сообщило издание Liga.net.

Спикер парламента Андрей Парубий участвовал в обсуждении этих изменений в законодательстве.

“Народные депутаты могут проносить оружие в сессионный зал. Я абсолютно уверен, что они - все адекватные, получили оружие законным способом. Но нужно учитывать разные настроения, в том числе психологические моменты“, - сказал Арешонков.

Также член регламентарного комитета отметил, что на входе в Верховную Раду стоят металлоискатели, однако нет закона, который обязывал бы политиков показывать содержимое их сумок по просьбе охраны. Также Арешонков рассказал о том, что были прецеденты, когда депутаты проносили в Раду дымовые шашки. По поводу дымовых шашек Арешонков сказал следующее:

“Это концентрация отравляющих веществ, а если у кого-то аллергия?“

Он уточнил, что все депутаты на входе в Верховную Раду проходят через металлоискатели, но они не обязаны по просьбе охраны показывать металлические предметы, в числе которых может быть и оружие.

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“Мы будем вносить изменения, чтобы депутаты сдавали вещи, которые проносят в Верховную Раду, чтобы избегать возможности использования, не дай Бог оружия“, подчеркнул политик.

Напомним, в четверг 15 марта народный депутат Надежда Савченко призналась, что пришла в Верховную Раду с оружием. Представитель президента в Парламенте Ирина Луценко сказала, что Савченко вывели из Рады из-за пистолета и гранат в сумке.