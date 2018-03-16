Порошенко посетил два села на линии фронта
Президент Петр Порошенко посетил освобожденную ВСУ Катериновку и Золотое на линии разграничения в Луганской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
“Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построено контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали российские оккупанты“, - отметил Цеголко.
Как отметила в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенрко, в Катериновку не приезжают даже наблюдатели миссии ОБСЕ из-за постоянных обстрелов.
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“К нулю несколько сотен метров. Линия соприкосновения фактически проходит по границе поселка. И это очень важно, чтобы жители маленького села, где остаются жить 200 украинцев, среди которых 20 детей, знали, что украинская власть их поддерживает“, - написала она.
Катериновка вернулась под контроль Украины несколько месяцев назад.
Как сообщалось 1 марта, ОБСЕ критикует взятие под контроль ВСУ сел в “серой зоне“.