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Порошенко посетил два села на линии фронта

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В частности в Катериновке, остаются жить 200 украинцев, среди которых 20 детей.
Обстрелы в этом районе идут в нескольких сотнях метров от сел
Обстрелы в этом районе идут в нескольких сотнях метров от сел
facebook\Святослав Цеголко

Президент Петр Порошенко посетил освобожденную ВСУ Катериновку и Золотое на линии разграничения в Луганской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

“Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построено контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали российские оккупанты“, - отметил Цеголко.

Как отметила в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенрко, в Катериновку не приезжают даже наблюдатели миссии ОБСЕ из-за постоянных обстрелов.

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“К нулю несколько сотен метров. Линия соприкосновения фактически проходит по границе поселка. И это очень важно, чтобы жители маленького села, где остаются жить 200 украинцев, среди которых 20 детей, знали, что украинская власть их поддерживает“, - написала она.

Катериновка вернулась под контроль Украины несколько месяцев назад.

Как сообщалось 1 марта, ОБСЕ критикует взятие под контроль ВСУ сел в “серой зоне“.

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Теги: война, Донбасс, обстрелы, Пеорошенко
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Комментариев (1)
ТакТакс    16.03.2018, 16:10
Оценка:  +2
ТакТакс
и???
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